Višarje: Poleti romarska, pozimi smučarska meka

Sv. Višarje, kakor jim pravijo verniki, so bile osrednja božja pot Slovencem vse do 19. stoletja, ko so to vlogo prevzele Brezje. Idilična vasica na tromeji v Kanalski dolini, kjer sobivajo tri kulture in trije različni svetovi, romanski, germanski in slovanski, še danes pritegne številne obiskovalce: pozimi smučarje, poleti poleg veliko romarjev tudi pohodnike in plezalce. Mi smo si tam privoščili smučarski izlet in pokukali še v Trbiž, ki je nekoč privabljal predvsem nakupovalne romarje.

Skupaj z drugimi vršaci, ki se dvigajo nad Trbižem, sestavljajo Višarje največje in najbolj priljubljeno smučišče Benečije - Julijske krajine. Zgledno urejene proge, med katerimi je pet črnih, sedem rdečih in enajst modrih, ponujajo 25 kilometrov smučanja.

Tudi za čas počitka je na Višarjah zgledno poskrbljeno, saj je v vasici nanizanih kar nekaj gostišč in planinskih koč, v katerih se je mogoče okrepčati. Med njimi je priljubljeno gostišče Jureta Prešerna Al Convento (Pri samostanu), ki priča, da so Slovenci temu območju vtisnili pomemben pečat. Prešeren razlaga, da so njegovi slovenski predniki prišli v Kanalsko dolino leta 1800, ko je v Ovčjo vas za župnika prišel Jurij Prešeren, brat znamenitega pesnika. Verjetno, zna povedati gostilničar, so tja prišli tudi župnikovi sorodniki, ki so bili najverjetneje tudi gostilničarjevi predniki.

»Jaz sem Evropejka. Moj oči je iz Južne Tirolske, govori nemško in italijansko, mama Slovenka iz Žabnic, tukaj so Furlani, torej smo tako zelo mešani, da ni pomembno, katere narodnosti je kdo. Pomembno je, da se dobro razumemo, pa nam je na vprašanje, ali je Slovenka ali Avstrijka, povedala Dorotea Kerstein. Njena družina ima v lasti gostilno, ki na Višarjah deluje že od leta 1926.