Volitve, kot jih še ni bilo

Mediji včasih radi pretiravajo. Zato praviloma vse najpomembnejše volitve v kakšni državi označujejo kot odločilne za prihodnost in napovedujejo tesne in nepredvidljive izide.V Sloveniji so najpomembnejše volitve državnozborske. Predsednikjih bo razpisal danes, potem ko bo razpustil državni zbor. Vsekakor bodo to nenavadne volitve. Zato, ker bodo predčasne. A ne zato, ker bi bile te zadnje čase v Sloveniji posebna rariteta – konec koncev so bile tako volitve leta 2011 kot 2014 predčasne –, ampak zato, ker ni za predčasne volitve nobene potrebe. Stranke so se pred zadnjim aktom premiera, odstopom, že zbogale, da bi bil 10. junij najprimernejši za državnega zbora volilni dan.Predčasne volitve bomo torej imeli samo nekaj dni prej, kot bi imeli redne. Ob tem samo pripomba, da ima Pahor vse možnosti, da bi jih razpisal 10. junija, saj ga roki prav nič ne priganjajo. Bizarnost predčasnih volitev, ki dejansko niso predčasne, je primerljiva samo s cirkusom poslanca, ki je menda hotel postati za kakšen teden ali dva premier, a mu pri tem stanovski kolegi niso hoteli asistirati s podpisi. Ampak dobro, Vebrova predstava je deloma razumljiva, saj gre na volitve z novo stranko in potrebuje čim več medijske pozornosti.Letošnje državnozborske volitve pa ne bodo nenavadne samo in tudi ne predvsem zaradi predčasno/redne kolobocije. Nenavadne bodo predvsem zato, ker ima na njih možnost za zmago do zdaj nevideno število strank. Zato bodo letošnje volitve takšne, kot jih v Sloveniji še ni bilo.V resnici je bila večina volitev do zdaj precej dolgočasnih, dramatičnih samo zaradi medijskega vreščanja o tem, kako tesen bo izid. Volitve v novem ustavnem sistemu, se pravi od leta 1992, so imele po večini predvid­ljive zmagovalce. Leta 1992, 1996 in predvsem leta 2000 je bilo jasno, da bo zmagala liberalna demokracija, dominantna stranka prvega obdobja v samostojni Sloveniji.Prvo rahlo presenečenje so prinesle volitve 2004, ko je po dolgih letih v opoziciji prvič in do zdaj edinkrat zmagala SDS, rahlo presenečenje pa sta bili tudi zmagi socialdemokratov leta 2008 in Pozitivne Slovenije tri leta pozneje. Zadnje volitve leta 2014 so bile spet predvidljive kot leta 2000. Bilo je povsem jasno, da bo z velikim naskokom zmagal Miro Cerar s svojo novoustanovljeno stranko.Tako pridemo do letošnjih državnozborskih volitev. Na njih ne bosta imeli možnosti za zmago samo dve stranki kot v letih 2004, 2008 in 2011, ampak, tako vsaj kaže zdaj, kar tri. Presenečenje ne bi bila zmaga kateregakoli od sedanjih favoritov raziskav javnega mnenja, Liste Marjana Šarca, SDS ali SD, ampak le zmaga zdaj četrte, Cerarjeve SMC. Ki še tudi ni povsem brez možnosti, čeprav se zdi, da je v dneh po odstopu premiera dosegla svoj trenutni zenit.Potem je tu še mogoča aktivacija ljubljanskega županaz njegovo PS, za katerega trenutno ni jasno, kakšen domet ima. Na ljubljanskih lokalnih volitvah – resda ob nizki udeležbi – redno zmelje nasprot­nike v nepomembne obstrance. Ker v ljubljanski občini živi 13 odstotkov volivcev, njegov domet najbrž ni ravno zanemarljiv.Zaradi izenačenosti vodilnih strank bo zelo pomembno tudi, kako se bodo odrezale manjše. Od teh se zdi, da imajo vstopnico za državni zbor v žepu Levica, Desus in NSi, ni pa rečeno, da se jim ne bo pridružila še kakšna. Skoraj zagotovo strank v novem sklicu ne bo manj kot ob začetku sedanjega, ko jih je bilo sedem.Danes se torej v slovenski politiki začenja za spremembo res nepredvid­ljivo predvolilno obdobje, morda najzanimivejše po osamosvojitvi. Ker resnih volitev ni bilo tako rekoč štiri leta in bi morale biti stranke po logiki polne denarja – za lanske predsedniške ni nobena preveč razvezala mošnje –, bi bila lahko tudi kampanja zelo intenzivna. To je z na koncu sicer propadlim manevrom okrog bosanskega posojila nakazala vsaj SDS. Kljub manku denarja iz Bosne in prepovedi politične propagande zunaj uradne volilne kampanje že nekaj časa na veliko plakatira svoje obljube, da bo uredila to in ono.

Še vedno favorit letošnjih volitev Marjan Šarec. Foto: Leon Vidic/Delo