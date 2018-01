Vrhunci tedna: Balkancev nočejo, njihov denar pa jim ne smrdi

Demokrati se po kredit niso odpravili na banko, ampak tja, kjer so doma trenirkarji in opankarji, v Bosno.

Zdelo se je, da bosta glavna dogodka tedna pot predsednika Boruta Pahorja v Bruselj in ustavna obtožba premiera Mira Cerarja v državnem zboru. A sta obležali v globoki senci nove sočne zgodbe iz sivega ozadja Slovenske demokratske stranke, o njenih balkanskih poslih.

Vzeli so 450.000 evtov kredita pri bosanski Srbkinji Dijani Đuđić. To je v Bosni še veliko večji denar kot v Sloveniji. Đuđićeva je stara komaj 32 let in naj bi delala v službah, kjer ni niti v sanjah mogla zaslužiti toliko. Nihče iz poslovnih krogov v Republiki Srbski je ne pozna. Skupaj naj bi v Sloveniji dala za 1,6 milijona evrov kreditov, kar je še bolj sanjska vsota od samega posojila SDS. V Sloveniji je imela tri podjetja, vendar nima (več) nobenega bančnega računa, s katerega bi lahko nakazovala denar. Delo je celo povzelo enega od njenih kreditojemalcev, da mu je denar prinesla v kovčku. TV Slovenija pa je prenesla izjavo nekdanje finančne ministrice Republike srbske Svetlane Cenić, da se »iz letala vidi, da je to popolnoma nelegalno«.

Pri zgodbi z bosanskim posojilom ni najbolj nenavadno to, s kom posluje SDS, saj je delovanje te združbe vedno pretežno skrito pred javnostjo in je videti bolj konspirativni krožek kot sodobna stranka. Bolj nenavadno je, da so demokrati tako transparentno sedli v govno.