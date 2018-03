Vrhunci tedna: Bojna zastava za 1,2 milijarde

Prihajamo v čas, ko so vse poteze predvolilne. Dogajanje ob polomu vojske, do zdaj redko pokazana odločnost v zunanji politiki ... In seveda so povsem predvolilne tudi povezave med strankami, ki same nimajo možnosti za preboj v državni zbor.

V ponedeljek se je z uradno predajo poslov načelnika generalštaba Slovenske vojske generalmajorja Andreja Ostermana nekako zaključil obračun ob blamaži z neuspehom bataljonske bojne skupine na preverjanju pripravljenosti na vojaškem vadbišču Poček pri Postojni. Operativno vodenje vojske in njeno bojno zastavo je dobil v roke generalmajor Alan Geder.

Država je glede vojske ujeta v zanimivo zanko. Če hoče vojake, jih bo morala bolje plačati. Vendar plače že zdaj požrejo velikansko večino vojaškega proračuna in zato vojska skoraj nič ne vlaga v razvoj. Prav vlaganje v razvoj, se pravi opremo, bolj natančno v novo orožje, pa od Slovenije zahteva Nato. Američani pač nočejo več plačevati za varnost drugih članic. Kar je logično, Donald Trump gor ali dol.

Za oboje, za višje plače in novo orožje, pa ne bo dovolj samo več denarja. Treba ga bo dati veliko več. Veliko, veliko več. Govori se o 1,2 milijarde evrov samo za dve bataljonski bojni skupini v nekaj letih. Kako bi na to gledali sindikati, predvsem v javnem sektorju, s katerimi se zdaj pogaja nova sila, generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič? Ni treba ugibati. Sindikalni noži za plačna pogajanja z vlado se brusijo na časovnem traku, na katerem se bližajo volitve.