Vrhunci tedna: Junckerjev odstotek arbitražne odločbe

Spor glede tega, ali odločitev arbitražnega tribunala o meji med Slovenijo in Hrvaško velja ali ne, se nikakor ni umiril. Se je pa v torek v evropskem parlamentu v Strasbourgu pokazalo, da ima lahko veliko širše posledice kot samo potrditev imidža Slovenije in Hrvaške kot dveh prepirljivih, nezanesljivih držav s sumljivega konca Evrope.



Po govoru hrvaškega premiera Andreja Plenkovića o prihodnosti Evropske unije – mejnega spora ni omenjal, se pa tematiki ni izogibal pozneje v razpravi z evroposlanci – je namreč predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker zatrdil, da neuresničena arbitraža vpliva na celoten proces širitve Unije na Zahodni Balkan. Ta izraz je sicer tavtologija za države, nastale iz Jugoslavije, ponavadi brez Slovenije, in Albanijo. »Igrice, da bomo težave rešili, ko bomo vstopili v EU, ne bo več. Z mano ne več,« je bil odločen. Pri tem morda ni odveč dodati, da Juncker od prihodnjega leta najbrž ne bo več predsednik komisije.



Neusmiljen boj za arbitražo



Pokazalo se je, da je imel Juncker vseeno prav, ko je pred časom trdil, da arbitražni spor v Uniji nikogar ne zanima in ga nihče ne razume. Dvorana parlamenta v Strasbourgu je bila kaj malo obljudena, slovenski in hrvaški predstavniki so se obdelovali z enakovrstnimi argumenti kot zadnje mesece pred maloštevilnimi kolegi iz drugih članic.



Zahodni Balkan, nekdanja Juga in Albanija torej, je najbrž najbolj problematičen del Evrope. Večje so sicer težave na območju med Ukrajino in Rusijo, vendar je tisti del daleč na vzhodu. V nasprotju s tem predelom je Zahodni Balkan v srcu Evrope. Z vseh strani ga obdajajo članice Evropske unije. Če upoštevamo, kako so v gospodarskem pogledu napredovali nekdanji vazali Sovjetske zveze – baltske države, Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska –, ki so bili pred razpadom socialističnih sistemov daleč za Jugoslavijo, je danes pogled zelo drugačen.



Vojne v prvi polovici 90. let in čudni režimi ter oblike držav po njih, na primer povsem nefunkcionalna Bosna in Hercegovina ter pretežno še vedno nepriznano Kosovo, so pustili kaj neprijetno dediščino. Nedoločene meje med državami še zdaleč niso edina težava. Bodo pa nadvse primeren razlog za zavlačevanje pri poti teh držav, razen Slovenije in Hrvaške, ki sta že članici, v EU. Še posebno zato, ker si jih v povezavi nihče zares ne želi.



Zelo zanimiva sta bila še dva Junckerjeva poudarka. Da je namreč spor glede arbitražne odločitve dvostranski problem – a tudi problem EU – ter da državi nista sprejeli ponudbe komisije, da pomaga pri rešitvi. Ker je to tudi problem Unije, naj bi Juncker kmalu predstavil kompromisni predlog sporazuma, ki naj bi vključeval 99 odstotkov arbitražne odločbe. S tem bi komisija priznala, da so arbitražne odločitve zadeva, o kateri se lahko še naprej pogaja, in dala zelo neprijetno popotnico podobnim poskusom reševanja mejnih zapletov med naslednicami Jugoslavije in širše.



Drugi poudarek je zanimiv predvsem zato, ker se je do zdaj zdelo, da ponudbe komisije, pomoči njenega prvega podpredsednika Fransa Timmermansa, ni hotela Hrvaška. O odklonilnem stališču Slovenije ni bilo nič slišati.



Motnja med obiskom



Na odziv seveda ni bilo treba dolgo čakati. Premier Miro Cerar je že isti dan, v torek, kar med obiskom vrhovnih predstavnikov Beneluksa – belgijskega premiera je zastopal zunanji minister Didier Reynders, prišla pa sta premier Luksemburga Xavier Bettel in Nizozemske Mark Rutte – v Sloveniji zatrdil, da vprašanje meje ni nobeno dvostransko vprašanje. Če bo Hrvaška vztrajala, da odločitve arbitražnega tribunala ne bo spoštovala, jo bo Slovenija menda tožila.



Dan za tem, v sredo, je Cerar povedal, da je evropska komisija kot celota sprejela zelo jasno stališče in ga večkrat javno ponovila: da podpira implementacijo arbitražne odločbe o meji med Slovenijo in Hrvaško. Precej obupano pa je zvenel pristavek, da kakršenkoli Junckerjev nastop tega dejstva ne spremeni.



Poleg tega, je zatrdil premier, ni res, da Slovenija ni hotela pomoči komisije. Nasprotno, »komisiji smo zelo jasno povedali, da želimo njeno pomoč pri dogovoru o implementaciji«.



Vprašanje arbitraže za komisijo več kot očitno ni rešeno. Meja med državama je zanjo dvostranska zadeva – to ves čas trdi Hrvaška –, a ker je malo tudi evropska, bo Juncker kar sam spisal (novo?) rešitev. Čeprav tega, se pravi pomoči iz Bruslja, državi menda nočeta.



Po Cerarju in najbrž mnenju vlade pa je arbitraža končana stvar, treba jo je samo še uresničiti. Slovenija ne zavrača pomoči komisije, celo pričakuje jo. Glede na prej povedano pa ni jasno, ali je priprav­ljena privoliti v rešitev, v katero bi vključili 99 odstotkov arbitražne odločbe. Kateri odstotek bi namreč Juncker izpustil?



Požar prevzel lokalno stranko



Na vrhuncu lanskega poletja, proti koncu julija, je novinar Bojan Požar ustanovil gibanje Druga priložnost, tvoja prihodnost. Ukvarjali naj bi se predvsem z ekologijo, zdravim življenjem ter bojem proti zlorabam otrok in mučenju živali. Osnovni spodbudi za ustanovitev gibanja sta bila po Požarju primer Magna in požar v podjetju za ravnanje s kemičnimi odpadki Kemis na Vrhniki maja.



V preteklosti je bil Požar dejaven v tabloidnem tisku in deluje tudi na televiziji. Zdaj je najbolj znan po spletnem portalu Pozareport, na katerem se ukvarja predvsem s prodajo obrekovalskih novic oziroma »novic« iz zakulisja politike in gospodarstva. Tam je v ospredju bombastičnost, verodostojnost zapisov je globoko v ozadju.



Z Magno oziroma gradnjo njene tovarne pri Hočah blizu Maribora se je precej ukvarjal v času, ko so hotele razne skupine z ekološkim in tudi jasnim političnim – rumeno-modrim, demokratskim – pečatom minirati eno največjih, če ne največjo tujo naložbo v samostojni Sloveniji. Okoljevarstveni pomisleki so sicer pri gradnji avtomobilske tovarne nedvomno upravičeni. Vendar se je takrat zdelo, da so nekoliko pretirani. Kanadčani so si močno prizadevali za izpolnitev raznih okoljevarstvenih zahtev, vključno z odvozom vrhnjih slojev zemlje z območja, kjer gradijo. Ne nazadnje imajo podobno tovarno v Gradcu na avstrijskem Štajerskem dobesedno sredi primestnega stanovanjskega naselja, kar najbrž ne pomeni, da gre za zdravju silno škodljivo dejavnost.



Nasprotovanje ni potihnilo, končno pa so se pokazali pravi iniciatorji. Odvetnik Janeza Janše, šefa demokratov, Franci Matoz, in Požar, ki je neprizanesljiv do vsake politike razen Janševe, sta na ustavno sodišče maja lani vložila pobudo za ustavno presojo tako imenovanega lex Magna. Zakon med drugim omogoča razlastitev lastnikov zemljišč v primeru neuspešnega dogovora o prodaji nepremičnin na območju, kjer naj bi postavili obrat. Ustavni sodniki so pobudo soglasno zavrnili.



Ko je Požar ustanovil gibanje Druga priložnost, tvoja prihodnost – sodeč po njihovi spletni strani ni kaj prida aktivno –, so se seveda takoj pojavila vprašanja, ali bo stopil v aktivno politiko. »Tudi to je mogoče,« je odgovarjal.



V torek se je pokazalo, da je res mogoče. Požar sicer ni ustanovil nove stranke, kakor je navada v takšnih projektih, ampak je prevzel lokalno stranko Lista za Maribor, ki je ni ne v državnem svetu in ne več v mestnem svetu drugega največjega mesta v državi. Očitno bodo vse stavili na Požarja, saj se je stranka preimenovala v Listo novinarja Bojana Požarja.



V programu nove jedi na meniju letošnjih državnozborskih volitev ne bo pretresljivih novosti. Borili se bodo proti gospodarskemu kriminalu, skrajševali vrste v zdravstvu, hujšali javni sektor – s prepolovitvijo števila zaposlenih v pravosodju –, krepili nadzor na meji, nižali davke, revidirali okoljevarstvena dovoljenja za ekološko sporne obrate, projekt drugi tir in pogodbe z Magno. Naboru pretežno desnih ukrepov so dodali bolj levega, legalizacijo konoplje, ter enega, ki je v globoki zmrzali, ustanovitev pokrajin.



Poleg pretežno na desno politično stran nagnjenih ukrepov in Požarjeve izpričane naklonjenosti Janši je usmeritev stranke mogoče razbrati tudi s seznama udeležencev prevzemnega kongresa. Prišli so neoliberalna ekonomista Rado Pezdir in Bernard Brščič, nekdanji državni sekretar v kabinetu premiera, ko je bil to Janša – v prostem času je Brščič tudi zanikovalec oziroma dvomljivec o holokavstu –, oče komunikacijske skupine Spem Božidar Novak, iskalec udbašev Igor Omerza, borec za narodov blagor in proti drugemu tiru Vili Kovačič ter celo dva nekdaj vidna člana socialnih demokratov. Aljuš Pertinač je bil državni sekretar na šolskem ministrstvu v času vlade Boruta Pahorja, Sebastjan Jeretič velja za človeka, zaslužnega za Pahorjevo zmago na državnozborskih volitvah 2008. Pezdir, Brščič in Jeretič sicer sodelujejo v Požarjevi televizijski oddaji VV Faktor, Pertinač pa je poleg Požarja njen drugi voditelj.



Požar torej ni izbirčen. Prodaja se kot nov obraz in napoveduje podobne s politiko neomadeževane kandidate. Jemal bo z desne in leve, tudi zaprašeni kadri ga očitno ne motijo.