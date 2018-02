Vrhunci tedna: Leti, leti ... vlada

Vlada sicer ni odletela, saj ima do konca mandata še nekaj časa. Tudi če bo šlo sklepanje povolilne koalicije brez večjih zapletov, zaradi počitniškega mrtvila najbrž do jeseni. Zato pa so njeni ministri ta teden letali po svetu. Ker je doma zima, ni nenavadno, da silijo v tople, morda celo malo eksotične kraje. Hladne dni doma pa je zaznamoval vrhunec zimskega stavkovnega vala.



Največ pozornosti je vzbudil odhod ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja v Dubaj. Ne toliko zato, ker mu kdo ne bi privoščil, da gre za nekaj dni na toplo, ampak zaradi okoliščin. Koprivnikar je namreč prav tisti minister, ki ima na skrbi pogajanja s sindikati javnega sektorja, torej z vsemi stavkajočimi ta teden. In prav za vse dni stavke je pobegnil v Dubaj. Pod pokroviteljstvom tamkajšnjega emirja, šejka Mohameda bin Rašida al Maktuma, so med drugim ustanovili globalno koalicijo za srečo.



Velik uspeh pa je ta teden dosegel novopečeni predsednik Nove Slovenije Matej Tonin s svojimi vabili na kavo. S premierom Mirom Cerarjem sta jo sicer pila v državnem zboru, podpredsednik vlade, kmetijski minister in vodja socialnih demokratov Dejan Židan in predsednik SDS Janez Janša pa sta prišla k njemu na sedež NSi. Janši, pri katerem takšne simbolične poteze veliko pomenijo, je očitno res veliko do tega, da bi se z Novo Slovenijo potegnil iz vedno večje politične osame v zadnjih letih.