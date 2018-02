Vrhunci tedna: Palestina slovenska, Katalonija pa španska zadeva

Ne glede na to, kakšna država oziroma »država« je Palestina, bi jo Slovenija lahko priznala. Že zaradi svoje zgodovinske izkušnje z osamosvajanjem. Vendar bi po drugi strani pričakoval, da se bo Karl z enako zavzetostjo kot na vzhod zazrl tudi na zahod Mediterana. Tam je še ena dežela, ki bi se rada osamosvojila, se iz zatohle stoletne monarhije izvila v moderno republiko. A zanjo Karl nima razumevanja.



Seveda zgodbi Palestine in Katalonije nista identični. Katalonija sploh (še) ni razglasila samostojnosti in za priznanje (še) ni zaprosila. A Erjavec po nasilju španskih oblasti nad mirnim in regularnim referendumom ni zaznal spremenjenih okoliščin. Ni napovedal, da bo Slovenija z veseljem v druščino evropskih držav povabila demokratično republiko Katalonijo. Še več, ko so zakrožile informacije, da bi se politični begunec pred španskimi oblastmi, odstavljeni predsednik katalonske vlade Carles Puigdemont, lahko kmalu oglasil v Sloveniji, je večina slovenskih politikov, s prvim glasom zunanje politike Karlom Erjavcem na čelu, zapela, da se s turistom Puigdemontom, ako ga pot zanese občudovat čudeže narave na sončni strani Alp, ne bodo sestali. Da ga ne pozna, zato se z njim nima kaj pogovarjati, se je rogal Karl.