Vrhunci tedna: Paritveni in plačni rituali

Vedno ostrejši sindikalni boj z vedno višjimi vložki na obeh straneh, nenavadno defenziven položaj ofenzivne stranke v zanjo skrajno neprijetni zadevi in bizarni napad ene koalicijske stranke na drugo pri vprašanju najnižjih plač. Skoraj otipati je mogoče nervozo pred volitvami, ki so pet mesecev stran.

Zahteve za višje plače, za zdaj predvsem v javnem sektorju, so del običajnega finančnega rituala. Dogajajo se vsako leto, kot paritveni rituali marsikatere živalske vrste. Tako kot se v paritvenem obdobju jelenov samci s svojim rogovjem ritualno tolčejo za samice in zmaga močnejši ali vsaj bolj vztrajen, se tudi predstavniki vlade in sindikatov ritualno tolčejo z zahtevami glede plač. Sindikati zahtevajo čim več, vlada jim hoče dati čim manj.

Najpomembnejši razlog, zakaj se bo vrh stavkovnega cunamija dvig­nil letos, če vlada ne bo temeljito popustila, so seveda državnozborske volitve. Potekale bodo ravno nekje proti koncu šolskega leta. To je dejansko edini čas, ko imajo šolniki v rokah smrtonosno orožje. Če bi začeli stavko – ne opozorilno, kot jo Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) s približno 39.000 člani napoveduje za 14. februar, ampak do izpolnitve zahtev – na začetku junija oziroma kak teden pred državnozborskimi volitvami, bi bil to kroše za knockout za vladne stranke.