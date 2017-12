Kaj bo krojilo politično življenje v volilnem letu 2018? Gotovo ne bodo brez odmeva vsaj trije dogodki tega tedna: problematičen odhod iz ene od strank, ki računa na volilno zmago, razpletanje ali dodatno zapletanje arbitražnega vozla na južni meji in vedno večja snežna kepa zahtev sindikatov v javnem sektorju za – jasno – višje plače.

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar vije roke, da sindikalne zahteve skupaj znašajo pol milijarde evrov. Še višje, na kar 800 milijonov, jih ceni premier Miro Cerar. Zato da jih enostavno ni mogoče uresničiti.



Že mogoče. A Koprivnikar in Cerar bi morala o tem razmišljati prej. Na primer takrat, ko so prvič povišali plače policistom, oziroma predvsem takrat, ko so se za hrbtom drugih sindikatov v javnem sektorju dogovorili o povišici že tako najbolje plačanim, zdravnikom.