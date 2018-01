Vrhunska doživetja so prinesla nove rekorde

Po končanih božičnih in novoletnih praznikih turistični delavci še preštevajo goste, ki so v tem času obiskali Slovenijo, a prvi podatki že kažejo, da je bila tudi tokrat bera marsikje rekordna. Prestolnica je, tako kot že nekaj let poprej, pokala po šivih, o čemer je pričala tudi stotisočglava množica, ki je po nekaterih ocenah silvestrovala na ljubljanskih trgih in ulicah. Z rekordnim obiskom se pohvalijo tudi v Kranjski Gori, na Bledu, na Obali in v Termah, svoj silvestrski krst pa je uspešno preživel tudi prvi in edini ljubljanski hotel s petimi zvezdicami.



Bled, biser slovenskega turizma, je bil za praznike poln obiskovalcev, natančnejši podatki o zasedenosti hotelskih postelj pa bodo znani šele konec januarja, pravijo v Turizmu Bled. Kljub temu so že razčlenili strukturo tujih gostov: že tradicionalno je bilo med njimi veliko Britancev in gostov iz nemško govorečih držav ter Italijanov, Hrvatov in Srbov, pa tudi Novozelandcev in Avstralcev. O tem, da se tujci radi vračajo na Bled, priča tudi izjava britanskega turista Jamesa Barringtona, ki je zvesti obiskovalec Bleda že 40 let, tako da so mu 1. januarja simbolično podelili listino ob milijonti nočitvi v letu 2017: »Vsako leto je lepše in lepše…« Barrington, ki se na Bled vsako leto vrača z družino, se, pravi, v slovenskem turističnem biseru vedno počuti dobrodošlega. Ljudje so prijazni, Bled pa po njegovi oceni ohranja najboljše iz preteklosti.



V Turizmu Bled so prepričani, da je dober obisk turistov odraz prizadevanja pri promociji Bleda na tujih trgih, pa tudi ponudbi in Zimski pravljici – 25. decembra so tako kot vsako leto uprizorili legendo o nastanku zvončka želja – Legenda o potopljenem zvonu, 30. decembra so sklenili tradicionalni Krog prijateljstva okoli jezera, 31. decembra pa kar tri silvestrovanja na prostem – najprej otroško in potem dve »ta pravi«…. Novo leto je na Bledu pričakalo nekje od 15.000 do 20.000 ljudi.

Živahno dogajanje na Bledu. Foto: Turizem Bled

A blejski župan Janez Fajfar se zaveda, da pri turističnem obisku ni vse v količini, ampak ima velik pomen tudi kakovost, saj »živimo v enem najlepših krajev, ki ni samo naš, zato se moramo boriti, da naravna in kulturna dediščina ostaneta nedotaknjeni«. Na slovesnosti ob milijontem obiskovalcu je župan še napovedal, da bo letos dokončana severna obvoznica, ki bo razbremenila promet proti Pokljuki, pod gradom pa bo hkrati nastalo novo parkirišče, ki bo pomembno razbremenilo središče Bleda. Nadaljevali bodo tudi postopke za gradnjo južne razbremenilne ceste.



Novi direktor lokalne turistične organizacije Turizem Bled Tomaž Rogelj pa bo svojo strategijo blejskega turizma prvič predstavil 11. januarja. »Trajnostni razvoj turizma je edino, kar Bledu zagotavlja prihodnost,« je že napovedal Rogelj, ki je ob imenovanju za direktorja spregovoril tudi o usmeritvi Bleda v vrhunsko destinacijo.



Poleg tradicionalnih evropskih gostov je že lani Bled obiskalo veliko turistov iz azijskih držav in ZDA, našteli pa so tudi več kot tisoč Islandcev. Anketa, ki jo je avgusta lani opravil Turizem Bled, pa je pokazala, da so njihovi gostje »z Bledom zadovoljni ali zelo zadovoljni«, je še zapisala Romana Purkart iz Turizma Bled.



Sneg in lepo vreme



Zimske radosti so med božičnimi in novoletnimi prazniki tudi v Kranjsko Goro privabile rekordno število turistov, saj je bila 95-odstotno zasedena. »Opazili smo, da je bil cel december boljši obisk kot prejšnje leto,« pravi Elizabeta Skumac, Turizem KG, ki ugotavlja, da gostje pri njih ostajajo v povprečju tri dni. Zasluge za odlično obiskanost gre po njenem verjetno pripisati lepemu vremenu in snegu, pa tudi obilici novih dogodkov, ki so jih pripravili za turiste: adventni december, koncerti, Ski opening, zunanje prireditve, alpska vasica, ... Občutno povečanje obiskovalcev so opazili od božiča pa vse do konca novoletnih praznikov, ko so bile polne tudi ulice Kranjske Gore.



Rekordi v Postojnski jami



Med prazničnimi turističnimi zmagovalci je zagotovo tudi Postojnska jama, ki jo je med 25. decembrom in 2. januarjem obiskalo 24.107 obiskovalcev ali dobrih 15 odstotkov več kot v enakem obdobju prejšnjega leta. Od tega je predstave Živih jaslic, ki so potekale ob celotni poti ogleda Postojnske jame, v šestih dneh obiskalo skoraj 17.000 gostov. »Glede na to, da smo imeli možnost vnaprejšnje spletne rezervacije vstopnic, kar je izkoristila večina obiskovalcev, smo prvotno objavljene obiske dopolnili še z dodatnimi predstavami, saj je število obiskovalcev zaradi nemotenega spremljanja prizorov omejeno na 200,« so sporočili iz podjetja Postojnska jama d. d.



Tudi sicer se tam pohvalijo, da je bil lanskoletni obisk najboljši v vsej turistični zgodovini Postojnske jame – vse znamenitosti, ki jih imajo v upravljanju, si je namreč ogledalo več kot 1,2 milijona gostov, od tega Postojnsko jamo skoraj 780.000. Med njimi so se že novembra razveselili 38-milijontega obiskovalca.

Postojnsko jamo je med 25. decembrom in 2. januarjem obiskalo 24.107 ljudi.

Foto: arhiv Postojnska jama d. d.





Na Obali več domačih gostov



Ob morju so bili junaki letošnjih praznikov zagotovo domači turisti, saj jih je tam silvestrovalo skoraj za petino (19 odstotkov) več kot lani. Zadnjo noč v letu so hoteli v Portorožu in Piranu ustvarili 4808 nočitev, zasedenih je bilo 85 odstotkov, večina gostov pa je na Obali bivala dva oziroma tri dni, je praznične podatke povzela Polona Žigo iz Turističnega združenja Portorož. »Z obiskom smo seveda zadovoljni, dopolnili smo ponudbo in dogajanje v parku hotela Kempinski Palace Portorož, kjer je ves december odprta božično-novoletna tržnica Vse sladkosti življenja z mnogimi koncerti in otroškimi delavnicami ter animacijo,« je še zapisala Žigo, ki je kot vrhunec decembrskih prireditev označila Festival penin. Ta je letos gostil peničarje iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Avstrije in Francije, ki so na večerno pokušino penin privabili okoli tisoč obiskovalcev.



V Portorožu in Piranu so sicer leto zaključili s skoraj 1.260.000 hotelskih nočitev, kar je sedem odstotkov več kot v letu 2016 – za šest odstotkov več je bilo domačih gostov, za osem odstotkov pa tujcev (največ Avstrijcev, Nemcev in Italijanov), ki so ustvarili dobri dve tretjini hotelskih nočitev. V piranski občini se za ves december pohvalijo z enoodstotnim povečanjem števila hotelskih nočitev glede na leto poprej – bilo jih je nekaj manj kot 56.000, približno 60 odstotkov gostov je pripotovalo iz tujine.



»Gostje si želijo doživeti čim več v dokaj kratkem času. Zanimajo jih kulinarika, vedno očarljivi Piran, zaledje, soline in wellness ponudba, ki je edinstvena v Evropi. Mnogi povprašujejo po posebnih, petzvezdičnih doživetjih,« je še povedala Polona Žigo. V Portorožu in Piranu si skozi vse leto prizadevajo, »da bi pripeljali več gostov, željnih razkošja, kar pa bi vplivalo tudi na večje povpraševanje po dražjih storitvah. Prav zato razvijamo turistične produkte v smislu edinstvenega doživetja, butičnosti in visoke kakovosti, ki prispevajo k visoki dodani vrednosti.«



Razkošje nad Ljubljano



Med dražjimi in razkošnejšimi doživetji je bilo tudi prvo silvestrovanje v prvem in do zdaj edinem ljubljanskem hotelu s petimi zvezdicami. Kakor pravijo v hotelu Intercontinental, kjer nam sicer s podatki o zasedenosti postelj med prazniki niso postregli, jih je odziv na njihovo marketinško kampanjo pozitivno presenetil, večina gostov pa je bila iz sosednjih držav, predvsem Italijanov.



V hotelu pa so še posebej ponosni na decembrske prireditve, ki so se jih udeležili predvsem lokalni prebivalci. Tako so že 1. decembra goste povabili na teraso v 20. nadstropju, od koder so ob spremljavi kuhanega vina, čokolade s penicami in pečenega kostanja lahko opazovali prižig lučk v Ljubljani. Za hotelske in zunanje goste so pripravili še božični brunch s tradicionalnimi božičnimi jedmi, silvestrsko večerjo in naslednji dan še detox brunch, vabilom na te dogodke pa so v večini odzvali Ljubljančani, »kar je lepa potrditev, da nas je lokalna skupnost lepo sprejela«, je zapisala Saša Zor, direktorica prodaje in marketinga v hotelu Intercontinental. Tako je bila denimo dvorana, kjer je ob džez glasbi potekala silvestrska večerja z sedmimi hodi (135 evrov) povsem napolnjena, največ pa je bilo ravno okoliških gostov.



Polnočno odštevanje in ogled ognjemeta na terasi, kamor so lahko prišli tudi vsi tisti, ki so si večerjo organizirali drugje, sta pričarala enkratno doživetje, je strnila Zorova. In še: »Imamo že kar nekaj rezervacij za prihodnje leto, kar potrjuje dejstvo, da smo Ljubljančani pogrešali tako lokacijo.«



Pravljične terme



Med novoletnimi prazniki so bili skoraj povsem zasedeni hoteli podjetja Sava Turizma na Bledu ter v termah (Terme 3000 – Moravske Toplice, Zdravilišče Radenci, Terme Banovci, Terme Lendava in Terme Ptuj). Med celotnimi prazniki (od 22. 12. do konca leta) so zabeležili 70-odstotno zasedenost hotelskih postelj, največjo rast obiska pa na Bledu in v Moravskih Toplicah. Kakor je zapisala Zala Praprotnik iz Sava Turizma, so »k letošnjemu boljšemu obisku nedvomno prispevale pozitivne izkušnje z bivanjem pri nas iz preteklih let. Rezultat tega je bilo hitrejše oz. zgodnejše povpraševanje po novoletnih paketih, s tem pa tudi hitrejša zapolnitev hotelskih kapacitet v času božično-novoletnih praznikov«. V termah, pravi, so gostili največ domačih gostov, sledili so turisti z germanskih trgov, Italije, Češke, Hrvaške, Rusije in drugih evropskih držav.



Božič je bil, pravi Praprotnikova, v termah še posebej čaroben. »Gostje so se lahko daleč od direndaja sprostili, se posvetili svojim najbližjim, spoznavali lokalne običaje, sodelovali pri božičnih okrasitvah v hotelih in uživali v božičnih koncertih v termah in bližnji okolici.« V vseh termah so za otroke pripravili bogat praznični animacijski program – izdelovali so Božičkove kape, novoletne okraske in lampijončke, pekli piškote, spoznavali novoletne praznične običaje, obiskal jih je tudi Božiček in jih razveselil z drobnimi pozornostmi. Gostje so lahko obiskali božično-novoletne sejme v krajih v okolici term. Na božični večer so se udeležili polnočnic v bližnjih cerkvah, v Termah Banovci so jih odpeljali v Banovsko božično vas. Poleg ponudbe kulinaričnih dobrot ter lokalnih jedi, kot so bograč, prekmurska in prleška gibanica, dödoli, pereci, koline, bujta repa, potice in zavitki, v okviru redne penzionske ponudbe, so za božič in silvestrovo ponudili še »posebno razvajanje brbončic«. Silvestrovanja so pripravili za različne ciljne skupine: od gala prireditev in klasičnih silvestrovanj v hotelskih restavracijah ob živi glasbi, do silvestrovanj na bazenih in v hotelskih klubih, kjer so glasbo vrteli didžeji, ter silvestrovanj za otroke oz. družine, še opisuje Praprotnikova. Na prvi dan novega leta so lahko gostje uživali v novoletnih brunchih in se ponekod zavrteli še na novoletnih plesih.