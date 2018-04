Vsako koleno je zgodba zase

Tehnike rekonstrukcije vezi so različne. Prav tako so različna odvzem­na mesta tkiva, iz katerega rekonstruirajo vez. Zraven vezi so lahko poškodovani še drugi deli kolenskega sklepa. Kot fizioterapevt, zaposlen na Ortopedski kliniki Ljubljana, se vsak dan srečujem in delam s pacienti pred operacijo rekonstrukcije sprednje križne vezi in po njej. Kljub fizioterapevtskim protokolom, ki nas vodijo v procesu rehabilitacije, je vsak pacient, vsaka operacija zgodba zase.Zelo pomembno je, v kakšnem stanju pride pacient na operacijo. Tistim, ki imajo težave s hojo, bi priporočal, da se pred posegom odločijo za obisk pri fizioterapevtu. Najpomembnejše je, da se koleno lahko popolnoma iztegne, drugače je večja verjetnost, da bomo imeli med rehabilitacijo več dela s tem, da bomo dosegli polni obseg izteg­nitve. Pomemben je tudi dober nadzor aktivacije stegenskih mišic, saj po operaciji pogosto ugotavljamo slabo aktivacijo štiriglave stegenske mišice (kvadricepsa). To lahko hitro vodi v atrofijo mišice, katere naloga je iztegnitev kolena.V zgodnjem obdobju po operaciji dajem poudarek aktivni mobilizaciji pogačice. S tem aktiviramo kvadriceps, hkrati pa gibamo pogačico. Če je ta dobro gibljiva, si lahko obetamo napredek v gibljivosti kolena. Dobra aktivacija kvadricepsa pa bo preprečila atrofijo mišice in klecan­je kolena. Sprostitev upogibalk kolena nam omogoči izteg kolena. S tem so izpolnjeni osnovni pogoji za normalno shemo hoje. Tako dosežemo tudi manjše otekanje.Otečeno koleno, v katerem se nabira tekočina, nam onemogoča optimalno iztegnitev in krčenje kolenskega sklepa. Hitreje se izgublja tudi masa stegenskih mišic. Otekanje preprečujemo s primernim hlajenjem v prvih dneh operacije in počitkom. Če je potrebno, operater sklep punktira in tako omogoči normalizacijo osnovne funkcije sklepa. To so osnove za prve dni po posegu, ki pa so temelj za dobro nadaljevanje rehabilitacije.Po odpustu s klinike se zdrav­ljenje nadaljuje z ambulantno fizioterapijo, ki jo pacient obiskuje do zdravilišča. Po potrebi pa tudi po zdraviliškem zdravljenju. V prvih treh tednih je želja čim bolj umiriti koleno in pridobiti dobro mišično kontrolo. Tkiva pa je treba pripraviti za naslednje obdobje, ko gibljivost lahko povečamo prek 90° fleksije. S fascialnimi tehnikami, sklepnimi mobilizacijami in usmerjenimi vajami vzpostavljamo čim bolj normalne okoliščine za delovanje sklepa. Tako le redko nastanejo blokade v gibljivosti, pretirano otekanje, nepotrebne bolečine. Zadovoljen sem, kadar pred odhodom v zdravilišče (peti ali šesti teden po operaciji) dosežemo pri kolenskem sklepu polno iztegnitev. Pokrči naj se vsaj za 120°, je minimalno otečen, sprednje stegenske mišice pa se dobro aktivirajo.Glede na to, da imate bolečine, oteklino in nepopolno iztegnitev, vam svetujem, da se oglasite pri svojem operaterju. Pregledal vas bo, če bo treba, sklep punktiral in vas s tem odrešil bolečin, hkrati se bo izboljšala aktivacija kvadricepsa. Gotovo vam bo priporočil tudi fizioterapijo. Poiščite fizioterapevta, ki se spozna na rehabilitacijo po rekonstrukciji sprednje vezi. Začeli boste z osnovami in verjamem, da boste v tednu ali dveh na zeleni veji.Prvi mesec po operaciji se mi zdi ključen za dober končni rezultat rehabilitacije, ne glede na operacijo. Tudi kadar mora biti sklep imobiliziran, je smiselno krepiti sosednje sklepe in okolno tkivo, drugače tvegamo nepotrebno rigid­nost.

