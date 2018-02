Vse boljše odkrivanje vse manjših sledi

Prostori Nacionalnega forenzičnega laboratorija na pogled niso prav nič drugačni kot laboratoriji v znanstvenih ustanovah. Tudi forenziki v belih haljah, sedeči za mikroskopi in drugimi napravami, so videti kot univerzitetni raziskovalci. A njihova odkritja so namenjena zgolj policijskim preiskovalcem in sodiščem, mračni predmet njihovih raziskav so namreč materialne sledi kriminalnih dejavnosti.

Tudi sodobni laboratoriji, ki so jih pred dvema letoma preselili v novo stavbo z več kot štiri tisoč kvadratnimi metri površin na Vodovodni cesti v Ljubljani, se lahko kosajo z znanstveno-raziskovalnimi ustanovami. Forenziki oddelka za kemijske preiskave so v letu vselitve denimo začeli uspešno koordinirati mednarodni projekt Response, v katerem so na podlagi analize anonimnih vzorcev skupaj z osmimi evropskimi laboratoriji določali kakovost in čistost prepovedanih drog in novih psihoaktivnih substanc. Za projekt, ki so ga končali lani poleti, so prejeli okrog 700 tisoč evrov evropskih sredstev in z njimi posodobili del laboratorijske opreme.Osnovno delo forenzikov je sicer obdelovanje sledi iz kaznivih dejanj. V Sloveniji je bilo lani prijavljenih približno 65 tisoč kaznivih dejanj; izvedenci forenzičnega laboratorija pa so prejeli 7189 zahtev za preiskavo, kar je za skoraj petino več kot leto poprej, in o skoraj vseh, 7160, so napisali tudi podrobno poročilo. Njihove preiskave so namreč že dolgo sestavni del policijskega dela pa tudi sodnih procesov, v katerih se udeleženci nanje bodisi sklicujejo ali pa jih zavračajo. Forenzika je namreč preiskovanje materialnih sledi kaznivih dejanj z znanstvenimi metodami. Čeprav ni vse tako kot v tistih filmih, kjer forenziki pogosto nastopajo kot ključni rešitelji zapletenih kriminalnih primerov, pa drži, pravi direktor Nacionalnega forenzičnega urada dr. Dorijan Keržan, da lahko najdejo in analizirajo že izjemno majhne sledi.