Vse manj infekcijskih bolezni? Napačen vtis

Do danes je svetovna zdravstvena organizacija (WHO) za izkoreninjeno razglasili samo eno bolezen, črne koze.

Pred več kot tremi desetletji je epidemija aidsa prestrašila ves svet. A ker so se zadnja leta pojavila zdravila, s katerimi učinkovito zavrejo razvoj bolezni, je panika minila. Zdi se, da so so nalezljive bolezni nekako poniknile v pozabo. Da jih morda sploh ni več ali pa niso posebna težava. Zato so številni starši tudi začeli zavračati obvezno cepljenje svojih otrok. Takrat, ko se pojavijo kakšne v preteklosti bolj znane, predvsem otroške, tako kot se zadnje čase pojavljajo ošpice, pa vsi presenečeni in prestrašeni.

Cepljenje proti ošpicam z enim odmerkom se je začelo leta 1968, z dvema pa leta 1974. Torej so zaradi ošpic najbolj ogroženi rojeni v 60. letih prejšnjega stoletja in seveda tisti, ki jih potem zaradi različnih vzrokov – v zadnjih letih tudi ali predvsem svetovnonazorskih – niso cepili. Podatki NIJZ o precepljenosti sicer kažejo, da število necepljenih otrok ni alarmantno. Tudi predstojnica infekcijske klinike dr. Tatjana Lejko Zupanc meni, da je pretirana panika odveč.

Od nalezljivih bolezni so najvišje po smrtnosti okužbe spodnjih dihal, ki so bile leta 2015 za srčnimi boleznimi in možganskimi kapmi tretji najpogostejši vzrok smrti po svetu. Pobile so več kot tri milijone ljudi. Visoko, na osmem in devetem mestu s po približno 1,4 milijona žrtvami, so črevesne okužbe in tuberkuloza. Aidsa, ki je bil na začetku tega tisočletja na sedmem mestu, saj je povzročil skoraj milijon in pol smrti letno, pa globalno ni več med desetimi najpogostejšimi vzroki smrti.