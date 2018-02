Vsi smo utrujeni zaradi sinove šole

Spoštovana gospa Janja, sva starša devetletnika, s katerim imamo velike težave. Sin je sicer družaben otrok. Trenira tudi nogomet in je tam zelo uspešen, in igra harmoniko. Sicer se pogosto prepiramo, ker ne vadi dovolj, a hujša težava je njegov odnos do šole. Pravi, da jo sovraži, da mu je vse brez zveze, da se že ne bo učil. Pogosto vse popoldneve preživimo v prepiranju in prigovarjanju, da naj že dokonča nalogo ali ponovi učno snov. Tudi na trening nogometa sva mu že prepovedala iti, pa je bilo vse le še slabše. Vsi smo utrujeni od te njegove šole. Tudi v šoli ni nič bolje. Ko sem bila na zadnjih pogovornih urah, mi je učiteljica povedala, da je med poukom nemiren, da ne upošteva pravil in navodil, se neprestano oglaša s čudnimi zvoki, skratka, da zelo moti pouk. Seveda smo se doma pogovorili in je obljubil, da tega ne bo več počel, a sem pred kratkim spet dobila obvestilo učiteljice, da se ni nič izboljšalo. Otroka sicer kaznujeva za neprimerno obnašanje. A stvari so se še poslabšale, saj je postal skrajno nesramen do naju. Ignorira vse, kar mu rečeva. Sva na točki, ko ne veva več, kaj naj narediva. Prosiva za vaš nasvet. Obupana starša



Spoštovana starša, naj najprej zapišem, da vama popolnoma verjamem, da sta res obupana. Čutiti je, da sta izgubila vso »moč« nad otrokom. Upam si trditi, da so se težave s sinom pojavile že davno prej, a sta upala, da bodo minile same od sebe. V smislu, da ga bo že srečala pamet (o čemer tudi pišete). Vzdušje v družini se je porušilo že davno prej. Žal ste predolgo čakali, da bi poiskali pomoč. Seveda ni prepozno, saj ni nikoli prepozno, a starejši ko bo otrok, toliko težje bo. Zato bo nujen pogled najprej vase in svoj starševski pristop. Otrok se namreč le odziva na naše nepremišljene, neučinkovite in celo škodljive vzgojne pristope. Način, s katerim poskušata disciplinirati sina, je neuspešen, kar opažata tudi sama, ker temelji na pridiganju, prisili, na dopovedovanju, moraliziranju in nepremišljenem kaznovanju.



Če želimo, da bo otrok razvil notranjo motivacijo, je najprej treba zagotoviti osnovne pogoje doma: čustveno bližino, stik z otrokom, povezanost z njim, torej dobre medsebojne odnose. Le tako je zagotovljena osnovna otrokova potreba, to je občutek varnosti. Varnost dajejo otroku brezpogojno sprejemanje, zadovoljevanje njegovih čustvenih potreb in meje ter pravila, ki mu dajo nujno potrebno strukturo. Tega žal iz vašega pisanja ni opaziti.



Kadar se otrok vede, kakor sta opisala, je nujno treba najprej raziskati, kje je vzrok njegovega upiranja. To pomeni, da kazalec, ki je usmerjen proti njemu, obrnemo najprej vase in se kot starši vprašamo: »Le kaj počnem, da se otrok tako obnaša? S čim povzročam v njem odpor in ignoranco? Kaj mi v resnici s svojim vedenjem moj otrok sporoča? Kaj sva kot starša spregledala?« Kajti otrok se navzven vede tako, kot se počuti navznoter. Ker je od vaju slišal predvsem neprestano kritiziranje in poudarjanje njegovih napak, se je njegovo neprimerno vedenje še okrepilo. Ko otroku postane šola osebna grožnja, je skrajni čas, da poiščete strokovno pomoč.

Vsak dan se srečujem s primeri, kot je vajin. Le ko so se starši pripravljeni zazreti vase in spremeniti odziv do otroka, se stvari premaknejo na bolje. Vajin sin je sit šole. Le kako je ne bi bil? Dopoldne ga ves čas kritizira učiteljica, popoldne vidva. Ni čudno, da se mu je vse, kar je povezano z učenjem, uprlo. Najprej vzgajamo starši. In že v prvem razredu sedijo različni otroci. Nekateri se zmorejo prilagoditi novim pravilom, nekateri imajo več težav. Zakaj nekateri z veseljem opravljajo domače obveznosti, nekateri pa ne? Vse je odvisno od tega, kaj ste z otrokom počeli v predšolskem obdobju. Kako ste ga videli? Kako ste se odzivali na njegovo iskanje mej? Ste mu ob sitnarjenju popuščali? Kako dosledni ste bili pri vzgoji? Sta bila kot starša enotna ali je bil eden bolj popustljiv kot drugi? Kako sta mu predstavili šolanje? Ste zatrli njegovo naravno radovednost? Sami naštevate, katere popoldanske obveznosti ima sin. Otroci so ponavadi utrujeni od vseh dodatnih obveznosti, ne pa od šolskih. Če je otrokov dan strukturiran, kar pomeni, da je poleg delovnih obveznosti tudi čas za igro in druženje z družino in prijatelji, bo čutil, da je še kaj več kot le učenec. Vaš sin je ves čas le učenec – vse se vrti okoli šole.



Predlagam, da sina najprej vprašata, kaj tako sovraži v povezavi s šolo. Če imate še dober stik in se vaju ne boji, vama bo povedal. Morda bo zadirčen ali pa bo celo izbruhnil v jok. Dovolita mu, da da ven vse, kar ga mori. Le poslušajta. Pogosto nam je staršem težko držati jezik za zobmi, a to bo potrebno, če bosta želela dobiti vpogled v njegov notranji svet. V trenutku, ko bosta začela predavati o pomenu domačih nalog, se bo lahko zaprl, saj bo vedel, da se ne splača povedati, kaj zares čuti, ker ga tako in tako ne poslušata. Kolikor bolj sta vidva v stiku s svojimi čustvi, toliko lažje bosta začutila resnično stisko svojega sina. In ga ne bosta več obsojala, ampak mu ponudila pomoč in objem. Če bosta zmogla slišati tudi vse očitke, ki jih bo izrekel na vajin račun, je čas, da mu rečeta: »Oprosti, nisva vedela, da si najino obnašanje do tebe tako doživljal. Najin namen je bil dober, a zdaj vidiva, da sva zgrešila. Kako ti lahko pomagava? Imava te rada in nama ni vseeno, da se počutiš tako grozno.«



Od tod naprej se začne resno delo. Šele ko imamo dober stik z otrokom in smo z njim povezani, bo spoštoval skupne dogovore. Ker pa iz prakse vem, da to ni tako preprosto, predlagam, da poiščete strokovno pomoč – zase, da se priučita drugačnih starševskih veščin, saj bosta tako najbolje pomagala sinu. Najprej se moramo umiriti starši, da lahko umirimo otroka.

Po (elektronski) pošti

Vaša vprašanja za Nedelove svetovalce pričakujemo na naslovu Nedelo, Dunajska 5, 1509 Ljubljana, s pripisom Za svetovalnico, ali na elektronskem naslovu svetovalnica@delo.si. Napišite še, kateremu svetovalcu je namenjeno vaše vprašanje. Svetujejo Janja Dermastja,Modra ura; Izidor Gašperlin, partnerski in družinski terapevt; Dunja Gačnik, inštruktorica stott pilatesa® in osebna trenerka; Anže Sirc, diplomirani fizioterapevt.

Otrok ne sodeluje v šoli, ampak ravno nasprotno: moti pouk. Foto: Shutterstock