Z Binetom se nama mora nenehno nekaj dogajati

Ni dobre gostilne brez dobrega kuharja. In Bine Volčič to brez dvoma je. Ima pa že od obdobja vajeništva ob sebi zvesto podpornico, sogovornico ter izredno marljivo in sposobno deklico za vse, ki stran od soja luči, v katerih se pogosto giblje njen mož, ureja vso administracijo, logistiko in pomaga uresničevati kulinarične projekte. Tako se pri delu, pa tudi zasebno, odlično dopolnjujeta že več kot desetletje, a zdaj, ko sta uspešno uresničila enega svojih največjih ciljev, Katarina Berglez Volčič išče nove izzive.

Resnici na ljubo je treba povedati, da je bilo potrebnih več, na trenutke verjetno že prav sitnih prošenj, da je Katarina, izredno prijetna 35-letnica, vendarle privolila v pogovor. Da gre s tem proti sebi, je poudarila, saj ne mara javnega izpostavljanja, da je to le izjemoma sprejela kot nekakšen enkratni izziv. »Nisem in ne bom medijem na voljo, najbolj srečna sem, če sem v ozadju,« je poudarila.

V vseh teh letih, ko je mož Bine svojo prepoznavnost samo še stopnjeval, je res skorajda ni bilo opaziti: če že, največkrat na kakšni fotografiji, ko nekje v ozadju preverja zapiske, kaj je še treba postoriti, ali ob predstavitvi katerega od njunih novih projektov, nazadnje ob odprtju bistroja Monstera v središču Ljubljane, ki ga z Binetom vodita slabi dve leti. Zdaj, ko je bistro zaživel in vse gladko teče, so družinsko znova odkrili prosti čas, hkrati pa se je Katarina znašla v novi situaciji, saj k tej veliki zgodbi, kakor pravi, nima več kaj prispevati. Zato se bo začela ozirati za novimi projekti, ki, drugače kot zadnjih nekaj let, najverjetneje ne bodo povezani z Binetom. Po eni strani vznemirljivo, po drugi pa, po tolikem času sodelovanja zgolj z enim »šefom«, s katerim se res dobro razume, celo tako zelo, da le redko ne govori v dvojini, morebiti tudi malo tesnobno.

Kdaj in kako ste sploh postali moževa desna roka?



V Parizu sva ugotovila, da sva res kompatibilna. Sama sem si že od zgodnje mladosti želela voditi šolo, Bine pa je imel v mislih kuharsko šolo. Po vrnitvi v Slovenijo sva imela tako ambicijo ponuditi strokovno kulinarično izobraževanje na visoki ravni. Bine je kot diplomant Cordon Bleuja to znanje imel in prvih pet, šest let sva delala v tej smeri, pri čemer se nama je zelo poklopil moj organizacijski in njegov strokovni del. Najprej pa se je seveda moral uveljaviti v našem prostoru: za preživetje obeh je dve leti vodil hotelsko kuhinjo, nato še dve leti restavracijo Promenada na Bledu, pa dva majhna otroka, tako da ni šlo prav hitro.

Vaš mož je sicer eden bolj prepoznavnih Slovencev, ki odkrito pravi, da ga pozornost javnosti ne moti in obremenjuje. Kako pa je z vami?



Bine je že kot mladenič igral v bendu, navajen je odra, mu godi. V soju luči je sproščen, včasih pri tem še bolj zaživi, zato mu ustrezajo tudi televizijski projekti, kot je na primer MasterChef. Torej, tega ne dela zaradi prepoznavnosti, ampak zato, ker mu ustreza, je del njegovega značaja. Jaz pa, nasprotno, tega res nimam. Najraje sem nekje v ozadju, da me nihče ne gleda in lahko v miru delam …