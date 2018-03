Z Jakovom  Fakom  v dobrem in slabem

Slovenski biatlonec Jakov Fak ima poleg športa še dve velike ljubezni – dolgoletno partnerico Mateo ter leto in pol staro hčerkico Milo. Že nekaj dni po vrnitvi iz Pjongčanga, od koder je prinesel srebrno kolajno, je z družino odpotoval na nove priprave na zasneženo Pokljuko. Z Mateo Korenić smo se v Biatlonskem centru na Rudnem polju pogovarjali o tem, koliko veselja, a tudi odrekanja prinaša ukvarjanje z vrhunskim športom in kakšni so njuni načrti za prihodnost.



O Matei Korenić, ki je že desetletje izbranka Jakova Faka, smo do zdaj vedeli bolj malo, predvsem zato, ker se, kakor prizna tudi sama, nerada kaže v javnosti. Na krajši intervju v Nedelu je privolila izjemoma, čeprav oba, predvsem pa našega srebrnega olimpijskega biatlonca, prav zdaj, po velikem uspehu na olimpijskih igrah, oblegajo predstavniki številnih medijev. Nič čudnega torej, da je naš pogovor na tisto četrtkovo dopoldne potekal v dokaj hektičnem ozračju – v sosednjem, nekaj metrov oddaljenem kotu je namreč Jakov Fak odgovarjal na novinarska vprašanja ene od komercialnih televizij, medtem ko se mala Mila ni mogla povsem odločiti, kateremu od staršev naj se pridruži. V takšnem direndaju za družinsko fotografijo ni bilo priložnosti, pa tudi sicer, je bila odločna Matea Korenić, »deklice ne dovoliva fotografirati«. Na vprašanje, ali je tolikšna novinarska pozornost moteča, odvrne: »Malce, morda ... nisem vajena nastopati v javnosti.«

Na Pokljuko ste prišli zaradi treninga. Za Jakova torej tudi zdaj, po uspešno končanih olimpijskih igrah, ni počitka.



Tako je, zdaj bo treniral naprej za svetovni pokal, kjer ga čakajo še tri tekme, na Finskem, Norveškem in v Rusiji, konec meseca pa bo konec sezone. Sledil bo slab mesec počitka, regeneracije, nato pa se v začetku maja spet začnejo priprave na prihodnjo sezono. Takrat potuje vsepovsod, tudi v Skandinavijo in druge evropske države, kjer so večja biatlonska središča, torej v Nemčijo, Avstrijo, Italijo …



Ponavadi je videti tako, da je Jakov dva ali tri tedne na pripravah in teden dni doma, julija ima teden popolnega počitka, drugi teden, ko je še doma, pa mora že trenirati. Ponavadi si poleti vzamemo teden dni za morje, in to je ves dopust.



Imata z Jakovom sploh še kdaj priložnost, da sta skupaj sama?



Nimava jih prav dosti, zdaj še manj, ko se nama je rodila hčerka. Tudi ko pridejo dobri rezultati, prinesejo s seboj še več dela, še več odsotnosti in obveznosti. Zaradi tega bom rekla, da vsak dan šteje, in ko živiš na tak način, bolj ceniš vsako skupno minuto, tudi če je to »samo« gledanje filma na televiziji zvečer.