Zadnje upanje za kulturno središče

Ljubljanski Cukrarni se, kot kaže, obetajo boljši časi. Nekdanjo tovarno, zdaj pa omrtvičeni kulturni spomenik, bo mestna občina predala v roke gradbincem, da ga prenovijo v galerijo. V kratkem se namreč izteče njen razpis za izbor izvajalca rekonstrukcije že desetletja propadajočega objekta s pripadajočo zunanjo ureditvijo ter dobavo in montažo pohištva in opreme.

Občina je razpisni rok, ki je bil sprva 25. januar, na prošnje zainteresiranih gradbincev podaljšala do 12. februarja, ko naj bi odprli prejete prijave. Izvajalec bo moral po strogih razpisnih pogojih naročilo izpeljati v samo 24 mesecih. Če bo tudi financiranje naložbe teklo po načrtih, bo čez dobri dve leti in po več kot 30 letih, ko so iz nje izselili zadnje stanovalce, v prostorih nekdanje tovarne sladkorja nova tovarna kulture in umetnosti.Med tema mejnikoma je hiša na Poljanski 40 pripadala podganam, brezdomcem in narkomanom. Znamenita po svoji zgodovini, v katero se je vpisala tudi kot zatočišče slovenske moderne literature, je bila hiša strahov, nevarno nagibajočih se zidov in luknjičaste strehe, velika ljubljanska sramota, polna iztrebkov, odpadkov in uporabljenih injekcijskih igel, za katero mesto ni vedelo, kaj z njo storiti. Dvakrat je v njej v začetku tisočletja tudi zagorelo in takrat so iz nje pregnali klošarje, ki so se vanjo zalezli, potem ko je propadel velikopotezni načrt za preureditev v nakupovalno središče, in zazidali spodnja okna.