Zapiranje duševno motenih ni zdravo

Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja, ki so jo ta teden sprejeli v državnem zboru, bo, pravijo, pomembno vplivala na organizirano skrb za duševno zdravje celotne družbe. Duševne motnje res predstavljajo veliko breme za posameznike in njihove bližnje, pa tudi veliko izgubo in obremenitev za družbo, toda če bo država še naprej ohranjala sistem varovanih ustanov – t. i. institucionalizacijo –, v katerih so prizadeti izločeni iz družbe, se bodo izgube nadaljevale, pravi dr. Vito Flaker, ki med drugim predava o duševnem zdravju v skupnostih na ljubljanski fakulteti za socialno delo.

Ta teden sprejeta resolucija je menda nastajala celo desetletje.

Razlog za zamudo pri sprejemanju programa je predvsem zaviranje in oviranje, ki ga je izvajala psihiatrija. Priprava resolucije se vleče že, odkar je bil pred desetimi leti sprejet zakon o duševnem zdravju, ki jo je tudi narekoval. Pri tej zadnji različici nisem sodeloval, povabili pa so me v prvi dve delovni skupini. Iz druge skupine sem protestno odstopil, ker ni bilo niti deklarativne pripravljenosti na dezinstitucionalizacijo; v skupini so dominirali predstavniki zdravstva, ni pa bilo predstavnikov uporabnikov in podobno. Vzrok dolgotrajnosti njenega nastajanja je tudi strah pred spremembami, ki je v naši psihiatriji zelo zakoreninjen. Naša psihiatrija je napravila le malo korakov ven iz koncepta bolnišnic proti skupnostim, kot jih promovira Svetovna zdravstvena organizacija v skladu s konvencijo pravic ljudi z ovirami, v kateri piše, da imajo ljudje pravico živeti v skupnosti, ne glede na to, kakšne so njihove težave.