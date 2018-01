Zdravilišča so oblegana kot celinsko morje

Leto 2017 je bilo za slovenska zdravilišča nepozabno, za večino družb presežno, od leta 2018 si obetajo še več, pravi direktor skupnosti Slovenskih naravnih zdravilišč Iztok Altbauer. Za zdaj so na voljo statistični podatki o prihodih in prenočitvah, kažejo pa same presežke. Ali so bili nadpovprečni tudi prihodki in dobički? »To bomo vedeli aprila, potem ko bodo podjetja iz te dejavnosti objavila letna poročila,« odgovarja sogovornik. Dobri rezultati po njegovem mnenju vedno omogočajo tudi boljše plače zaposlenih, na katerih sloni poslovanje: »Zadovoljni gostje se radi vračajo.«



V skupnost je povezanih 15 slovenskih naravnih zdravilišč. V Sloveniji je izhodišče za to turistično dejavnost skoraj v vseh primerih termalna voda, s katero jo je narava bogato obdarila. »Pri nas seveda govorimo o naravnih zdraviliščih, ker povsod uporabljajo naravne zdravilne dejavnike termalne vode. Od petnajstih imajo v štirinajstih lastne izvire. V Strunjanu pa izkoriščajo drugo naravno danost, morje in bližnje soline, kar jim omogoča terapije z morjem, aerosolom, klimo in s solinskim blatom. To je gotovo prednost v primerjavi s Češko, Avstrijo, Madžarsko, na primer, kjer prav tako veliko stavijo na toplice, a morja pač nimajo. Tudi tujci nam priznavajo, da imamo za ta turizem edinstvene naravne danosti,« dodaja Iztok Altbauer.



Prvič več tujih gostov



Lani so v zdraviliščih našteli 846.925 gostov ali dobro petino več kot leto prej. Med njimi je bilo 432.615 tujih, kar pomeni, da jih je bilo skoraj 23 odstotkov več kot leta 2016, in 414.310 domačih, pri katerih enoletni prirast ni bil tako velik, saj se je njihovo število povečalo za 3,9 odstotka. Skupno je bilo za skoraj 13 odstotkov več obiskovalcev kot leto prej. Pomislite, kolikokrat so morale sobarice v zdraviliščih poslati postelje: že leta 2016 so namreč našteli 3,2 milijona prenočitev. Tuji gostje so v zdraviliščih preživeli 1,65 milijona noči, domači 1,59 milijona. Izbirali so lahko med 10.375 posteljami, kolikor jih na dan premorejo vsa slovenska zdravilišča – zasedenih je bilo povprečno 64 odstotkov. Od tujcev so v njih najpogosteje prespali sosedje Avstrijci, saj jih je med tujimi gosti največ, četrtina, le malo za njimi so bili po številu obiskov in prenočitev Italijani, spet sosedje, tako kot na tretjem mestu, kamor so se lani uvrstili Hrvati, četrto mesto so zasedli Nemci in peto Srbi. V celotno statistiko o tujih gostih so vključeni obiskovalci iz šestnajstih držav – na zadnjem mestu so z 0,3 odstotka prihodov Danci. Manjših deležev v statistiki ni, drugače pa je mednarodna druščina še veliko bolj pisana. Statistični podatki tako kažejo, da je bilo v slovenskih zdraviliščih lani prvič doslej več tujih gostov kot domačih, saj je njihov delež dosegel 51,1 odstotka, zastopanost domačih, ki so vselej prevladovali, pa je zdrsnila na 48,9 odstotka.



Po podatkih državnega statističnega urada, ki letnih podatkov o turizmu za preteklo leto v tem času še nima, so imeli predlani v vseh turističnih objektih 11,2 milijona prenočitev. Zdravilišča so k tej številki prispevala dobro četrtino. Statistiki zbirajo tudi podatke o prenočitvah po občinah, ki jih v ta namen razporedijo glede na njihovo lego in značilnosti – gorske, obmorske, zdraviliške, mestne in druge, ki jih po teh merilih ni mogoče uvrstiti v nobeno skupino. Posebno mesto pripada Mestni občini Ljubljana, saj gre za glavno mesto države. Ko statistiki povežejo občino s turistično statistiko, ugotovijo, da je med turističnimi občinami daleč največ prenočitev ravno v zdraviliških (glej graf), skoraj tretjina. Leta 2016 so jim sledile gorske občine in Ljubljana. Tudi pri številu prenočitev pred vsemi drugimi skupinami občin vodijo ravno zdraviliške, saj so gostje v njihovih posteljah ostali povprečno tri noči in pol, v Ljubljani recimo 1,8 noči.

Rekordi prinašajo gnečo

Rekordno turistično sezono v letu 2017 – in pred tem dve prav tako izjemni – so občutili tudi obiskovalci krajev, kjer je pač mogoče preživeti počitnice. Kaže, da so slovenske toplice prevzele vlogo nekakšnega celinskega morja, to pa se v sezonskih konicah kaže tudi v gneči – v že kar prepolnih bazenih in dolgih čakalnih vrstah pred lokali znotraj zdraviliških kompleksov. Po podatkih zdraviliške skupnosti se zasedenost zmogljivosti v tej veji turizma zadnjih pet let nenehno povečuje, tako da se je ponekod že približala optimalni, ta pa je po nekaterih merilih pri 70 odstotkih. Po besedah Iztoka Altbauerja je ob takšnih okoliščinah čas za razmislek o novih investicijah in širitvi namestitvenih zmogljivosti v prihodnjem srednjeročnem obdobju: »V zdraviliščih imamo res veliko razlogov za optimizem na začetku leta 2018. Slovenska zdravilišča so zgled dobrega poslovanja tudi v širši regiji, ne le v državi. Tako je tudi zato, ker so se v preteklih letih posodabljala, izpeljane so bile velike naložbe, velik investicijski cikel smo imeli pred osmimi, desetimi leti. Dobro poslovanje v zadnjem obdobju spodbuja k novim naložbam in uvajanju novih programov na obstoječih destinacijah.«



Gneče, ki je za obiskovalce že moteča, po njegovih besedah na vrhuncih sezone ni mogoče preprečiti. To so recimo prvomajski prazniki, jesenske počitnice, prav tako božično-novoletne in zimske počitnice ter, seveda, glavna sezona v poletnih mesecih: »V tem času so zmogljivosti marsikje zasedene 100-odstotno, to pa gotovo pomeni nekaj gneče. Dolgo smo gradili prepoznavnost slovenskih zdravilišč in vlagali v programe, ki zajamejo čim širšo javnost. Na številne načine smo domače in tuje goste vabili v naša zdravilišča.« Programi v njih so dostopni vseh 365 dni v letu, poudarja sogovornik, prav zato, da bi sezono podaljšati na vse leto: »Toda zdaj že lahko rečemo, da je zasedenost zmogljivosti na letni ravni tolikšna, da je res treba razmišljati o novih nastanitvenih zmogljivostih. V nekaterih družbah že imajo takšne načrte, ki jih morajo zdaj umestiti v prostor, pridobiti dovoljenja zanje, zagotoviti vire financiranja ... V zadnjem času so se precej razširile zmogljivosti v kampih in posebnih prostorih za avtodome, bolj kot recimo z novimi hoteli. Pričakovati je, da bodo gospodarska gibanja tudi v prihodnjih letih pozitivna in tako naklonjena naložbam. Tudi krediti so zdaj relativno ugodni. Zdravilišča v leto 2018 vstopamo v odlični kondiciji.«



Danes gostje v zdravilišča ne prihajajo več le zaradi zdravilne vode, zaradi bolezni, ampak pogosto iščejo zavetje pred stresom, pravi sogovornik: »Prihajajo dobesedno zaradi regeneracije. Želijo si miru pred elektroniko, ki jih obdaja vsak dan.« Ni presenetljivo, dodaja, da so zdraviliški, velnes in zdravstveni turizem med najhitreje rastočimi turističnimi panogami, ki na globalni ravni ustvarijo nepredstavljivih 3,7 bilijona dolarjev na leto: »Pri nas večji del temelji na termalni vodi, drugače pa ni nujno, da je povezana z vodo.«