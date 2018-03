Ženske so se lepile nanje

Da vespa ni le skuter, ampak način življenja, vsak dan znova dokazuje Nace Povalej. Ne mine dan, da ne bi predsednik Vespa kluba Ljubljana pokleknil s krpo ali ključem v roki pred oboževanimi predmeti svoje konjičkarske obsedenosti. Čez nekaj tednov, 21. aprila, se bo z drugimi odvisniki od kultne vespe srečal na prvi spomladanski vožnji na Ptuju.

Njegova delavnica na obrobju Ljubljane, v sicer neuglednih prostorih, v katerih je nekoč pletla svoje znamenite pletenine Rašica, je pravo svetišče stroja, ki so ga italijanski izumitelji poimenovali po žuželki s preščipnjenim pasom in pikastim želom – osi. Da lahko vespa, ležerni mestni skuterček, ki je zaradi načina sedenja emancipiral ženski spol za krmilom, zelo dobro »piči«, ve vsak, ki je kdaj sedel na njej. Nekoč, davnega leta 1951, je Italijan Dino Mazzoncini s 125-kubično vespo celo postavil za tiste čase neverjeten svetovni rekord s povprečno hitrostjo 171 kilometrov na uro.

Hitrost seveda ni bila tista lastnost vespe, ki je za njeno krmilo za vse čase prikovala Naceta Povaleja. V prvem letniku srednje šole je, še ne 16 let star, prvič sedel na svojo vespo, zato, ker je bilo to v začetku 90. let še vedno zelo šik; vozili so jih šminkerji, to so bili moški, ki so svojo moškost že takrat uresničevali s statusnimi simboli. Motorizacija na dveh kolesih se je pri fantih, ki so odraščali v može, sicer začela pri Tomosovih »avtomatikih«, skuterjih z motorjem do 50 kubičnih centimetrov prostornine, a prava stvar je bila vespa.