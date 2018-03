Zvok siren, zvok bobnov

Primož Velikonja je 40-letni Primorec, »iz Wajdowšne«, Ajdovščine, priženjen na Kočevsko, v Štalcerje. Pomočnik direktorice ZD Kočevje, trikrat na mesec pa »sem na terenu kot reševalec«. Je zdravstvenik, končal je zdravstveno fakulteto v Ljubljani, po srednji zdravstveni šoli je bil pripravnik na urologiji in ves čas »volontiral na reševalni postaji«, zaradi izredne želje pa je kmalu dal vlogo za redno zaposlitev reševalca.



Želje, ki je začela tleti, ko jih je imel fantič pet. Pred hišo je bil neraben gozdarski kombi, pa so ga preuredili v rešilca in se igrali, Primož ni bil nikdar žrtev, pacient, vedno reševalec. Koga bi motilo, strašilo, Primoža je zvok siren pravih vozil, policijskih, gasilskih, reševalnih, vedno privlačil, zanimalo ga je, »kaj se tedaj dogaja«. To ga je spremljalo, ob koncu osemletke se mu je razlil slepič, ves mesec je ostal na oddelku za intenzivno terapijo, tam »je bila sestra, tako predana svojemu delu«, ni mogel verjeti, želja, da bi tudi sam pomagal, se je le še krepil. Še to, po srednji šoli je šel naravnost na reševalno postajo, fakulteto je opravil ob delu.



Ko vse ni dovolj



Biti reševalec, to je zanj poslanstvo, poklicanost, »dobil sem priložnost, ki jo izkoriščam do maksimuma. Sreča, ko nekoga rešiš, je neplačljiva, a včasih je treba tudi priznati poraz.« Ko nekdo, denimo na cesti, kljub pomoči umre, »zgubiš proti času, glede na poškodbo in glede na morebitno poškodovančevo osnovno bolezen. Ob srčnem zastoju lahko narediš vse, kar je treba, pa ne pomaga.« S tem, pravi, se je treba soočiti.



Ko reševalec pride na kraj nesreče, nezgode, se znajde pred različnimi podobami. »Najhuje je pri reanimaciji otrok,« če je za otroka prepozno, zraven pa so starši, ki preživijo, težko opisljivo. Ne nazadnje, doda, odrasli imajo, »imamo za seboj že neko pot«. Otroci pa še vse pred seboj.



Velikonja je bil izbran za inštruktorja Evropskega sveta za reanimacijo, »za oživljanje novorojenčkov, dojenčkov, otrok in, posebej, odraslih«. So ekipa, ki v Sloveniji in mednarodno izvaja tečaje oživljanja za profesionalce, »za hospitalce in terence«. Tečaje imajo štirikrat na leto za reševanje otrok, morda enkrat več za reševanje odraslih.



Ko leta 2006 pride v Kočevje, takoj opazi problem v situacijah, ko nastane zastoj srca. Občine Kočevje, Kostel in Osilnica je ogromno območje, nemalokrat težko dostopno, »pri zastojih srca pa je bistvenih nekaj minut«. Do prihoda profesionalnih reševalcev je tisti čas, »ki se kupuje«. Čas, ko se kupuje, odkupuje življenje ponesrečenca. In tu je lahko odločilno, če je oživljanja vešč nekdo, ki je v bližini dogajanja. Župane treh občin »smo prosili za pomoč pri nabavi defibrilatorjev in lutk«, s katerimi vadijo oživljanje, »zdaj imamo 34 defibrilatorjev«, kje so nameščeni, je mogoče najti na internetu. A defibrilator nič ne pomeni, jasno, če ga ne znaš uporabljati.



Srčni zastoj? »Pri odraslih nastane motnja srčnega ritma, ki jo odpravimo z defibrilatorjem. Srce le migota, ne deluje,« gre za motnjo ritma, »kot pri orkestru, kjer bi vsak igral po svoje«, ponazori sogovornik. Ne naključno. »Čas do uporabe aparature je treba zapolniti vsaj s stisi prsnega koša, še bolje v kombinaciji z umetnim dihanjem, vpihavanjem,« česar pa vsi niso sposobni. Da, res je, ob agresivnih stisih »se prsni koš lahko zlomi, ampak kri požene v možgane«. Tečajniki se bojijo, da bi ponesrečenca dodatno poškodovali, a med tečaji, »v štirih urah, ta strah odpravimo«. Uspešnost oživljanja se zmanjšuje z vsako minuto za deset odstotkov, »v desetih minutah je vsega konec«.



Pri otroku pa gre za težave z dihalno potjo in se srce ustavi posledično, samo sedem do deset odstotkov zastojev pri otrocih je vzrok motnja srčnega ritma. In še to, otroka se lahko defibrilira z aparaturo za odrasle, z eno elektrodo na prsih, drugo na hrbtu. Sama defibrilacija, dopolni moje neznanje, »je akt sprostitve električnega impulza, s katerim poskušamo resetirati srčno mišico«.

Akcija, za minute gre! Foto: Domen Pal



Mreža



Zdaj imajo na Kočevskem mrežo defibirilatorjev »in ljudi, ki jih lahko aktiviramo«. Lani so, enkrat gasilci in enkrat policisti, rešili življenje ponesrečencu, ker so bili vešči oživljanja, »mi imamo denimo iz Kočevja do Petrine 35 minut«. Kar je lahko večkratno usodno. Dvanajst let je bilo potrebnih za vzpostavitev sistema »zdaj se kažejo rezultati«, pove Velikonja. Dvakrat na mesec pripravljajo tečaje oživljanja za gasilce, policiste, lahko pride, kdorkoli želi, »lahko se prijaviš na spletu«. Izobražujejo tudi osnovnošolce in dijake. Hkrati so v zdravstvenem domu vzpostaviil ekipo, »da tudi oni znajo usposabljati druge, pogoj je le, da to počnejo brezplačno in v svojem prostem času«. To je projekt prvih posredovalcev. Ja, Primož Velikonja si prizadeva, da bi bilo oživljanja vešče čim več ljudi, tako tistih, ki se z zadevami srečujejo poklicno, kot naključneži. Vsakdo lahko reši življenje. Še, Primoževa žena Alma dela na kočevski urgenci.



Šest let je bil reševalec na motorju, »to je ekstrem, nikdar ne veš, ali se boš s terena sploh vrnil, na kraju si s samimi laiki, sam ...« Vožnjo motorja so pilili tako na poligonu, cestno, kot s krosovskimi motocikli. Prvo bistvo takega reševanja je, »da preživiš pot do kraja nesreče, kjer pa se delo šele začne. Imaš 180 utripa, potreben pa je popoln samonadzor.« Reševalec motorist gre na vse dogodke, kjer ni jasno, za kaj gre, in kjer gre za klice življenjskega pomena. »Včasih sem bil po ves dan na terenu.« Vmes je sodeloval tudi v prvi ekipi helikopterske enote nujne medicinske pomoči.



Bile so nesreče, na katerih je bilo prehudo. Trije mladi mrtvi, trije ranjeni, »ko smo se vrnili v bazo, smo bili reševalci eno uro popolnoma tiho, dan pozneje smo imeli težave«, potrebovali so pomoč klinične psihologinje. Drugače ga dogodki ne preganjajo, nima nočnih mor, a prav na vsaki točki, kjer je reševal, hipno podoživi dogajanje, kadar se pelje mimo.



Studiozno



Od ranih let ga spremlja tudi glasba, »že pri sedmih letih sem se pri prijatelju navdušil nad bobni. Imeli smo šolski bend Frailift, posneli ploščo,« sčasoma si je Primož uredil manjši studio, kjer je nastalo nekaj cedejev lokalnih glasbenikov ...



... potem pa se nekoč odloči, da bo imel studio, »kjer bo vrhunska akustika, kjer se bo na pravi način posnel zvok bobna«. Preden se loti projekta, se za informacije po mejlu obrne na Američana Wesa Lachota, »vrhunskega akustika. In čez pet mesecev sta bila z ženo pri meni.« Vse dorečejo, »načrt gradnje, format, barve, milimetrsko natančno.« Morda sta poleg Velikonjevega v Sloveniji še dva tako kakovostna glasbena studia. »Snemam glasbo, svojo, tujo,« sodeluje z znanimi glasbeniki, domačimi, Tadejem Tomšičem, Janijem Hacetom, pred tedni je bil tukaj Femi Temowo, kitarist skupine Amy Winehouse »studio oddajam, produciram ...«. Z ženo sta šla skupaj v ta projekt, »veliko naredimo sami, ostalo kredit«.



Za dušo, za ventil, odventiljenje od vsakdana, nabitega s čustvovanjem, razpetem od sreče, ko nekomu rešiš življenje, do krča, ko mu ne moreš več pomagati.



Medtem, govori, ko se v manjših studiih »vsak inštrument nasnemava posebej, gre pri nas v živo«. Težijo k temu, da bend pride v studio in posname skladbo, ploščo.



Primož bobna, je samouk, »se učim, imam dva benda, Sting in The Police tribute band, pa DreamChasers«, slednji je nastal pred pol leta, gojijo fusion jazz, končuje ploščo. Sam posluša jazz, Gregoryja Porterja, Roberta Glasperja. Naj mu je, ja, Sting, pa ne zaradi The Police, kar asociira na sirene ...



Bobni so ritem, bobni so fizis, »z njimi daješ ven, kar se nabira v tebi, če se le da, uro na dan vadim, tudi veliko po notah, ali pa miksam kakšen komad«.



Ves čas spremljevalec, hodec po meji življenja in smrti. A v bistvu »sem srečen človek. Ker se mi dogajajo lepe stvari, ker sem uresničil svoj sanje in ker jih lahko posredujem naprej, ozaveščam.«



Potem sede za bobne in začne, v ritmu, nikakor motenem.