Zmaga jezikoslovnemu junaku

Ljubljana – Delova osebnost leta 2017 je dr. Kozma Ahačič. Jezikoslovca, ki je napisal novi slovnici za osnovne in srednje šole ter tako drzno prekinil tradicijo ene slovnice za vse, so bralci izglasovali izmed deseterice nominirancev po izboru uredništva Dela.

Kratkoslovnica in Slovnica na kvadrat



Kozma Ahačič, znanstveni svetnik in namestnik predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, je dolgo čakal, ali se bo kdo lotil sodobne, do učencev in dijakov prijazno napisane slovnice. Medtem ko je čakal, je nizal odmevne projekte, kakršen je brezplačni slovarski portal Fran, potem pa se je naveličal in se – lotil pisanja. Marca je pri založbi Rokus Klett izdal kar dve slovnici: Kratkoslovnico in Slovnico na kvadrat. »Če bi mi kdo pred letom rekel, da je lahko slovnica za mlade tako odmevno delo, bi se mu prizanesljivo nasmehnil. Zato me še toliko bolj veseli, da postaja tudi delo nas, jezikoslovcev, čedalje prepoznavnejše v širšem okolju. Ker je bila eden od povodov za nominacijo tudi moja vloga pri portalu Fran, so za priznanje zaslužni vsi moji sodelavci na inštitutu. Sicer pa sem se znašel v odlični družbi. Otrokoma bom končno lahko rekel, da sem premagal velikega Zmaja,« je danes na prireditvi v Narodni galeriji navdušeno izjavil nagrajenec.







Kakor vsa leta je bila tudi tokrat konkurenca velika. Za naslov Delove osebnosti leta 2017 so se potegovali še raper ter borec za pravice beguncev in migrantskih delavcev Miha Blažič N'Toko, košarkar in kapetan slovenske ekipe na lanskem evropskem prevenstvu Goran Dragić, astrofizičarka in profesorica astronomije Andreja Gomboc, ustanoviteljica Zavoda 13 za pomoč družinam otrok »z napako« Petra Greiner, prva soseda Kemisa Bernarda Kropf, avtor prvega slovenskega epa Boris A. Novak, pediater in infektolog Marko Pokorn, direktor muzeja v Kobaridu Jože Šerbec in alpska smučarka Ilka Štuhec.

Reševanje jezika

Nominiranci so se strinjali, da je šla nagrada v prave roke. Boris A. Novak: »Kot pesnik sem izjemno vesel, da je jezikoslovec postal Delova osebnost leta. Zdi se mi, da gre za izraz zavesti o ključni in usodni pomembnosti jezika. Čutim se zelo počaščenega, da sem bil v tako dobri družbi nominirank in nominirancev.«

Zadnjih nekaj let so bili za ta naslov izbrani ljudje, ki se ukvarjajo z dobrodelnostjo. Tokrat je pripadel jezikoslovcu. Kakšno sporočilo to prinaša? »Humanitarna dejavnost je pri sedanjem stanju družbe izjemno pomembna, ker je sistemsko primanjkuje. Ker sem tudi sam humanitarec, sem zelo občutljiv na to, da se plemenitim ljudem, ki žrtvujejo svoje življenje za pomoč drugim, da ustrezno priznanje. Zdi se mi, da je priznanje jezikoslovcu Ahačiču pomenljiv signal, da se javnost zaveda ogroženosti jezika in pomembnosti humanistike ter posredno tudi književnosti. Reševanje jezika je bila od nekdaj temeljna dejavnost humanistike na Slovenskem v različnih zgodovinskih okoliščinah; to priznanje nedvomno kaže na prebujeno zavest o vlogi jezika, ki je bila dolgo uspavana s pravljičnim, idiličnim občutkom, da se jeziku ne more zgoditi nič usodnega zato, ker imamo samostojno državo. Žal ta država ne skrbi dovolj za jezik, za umetnost in za kulturo nasploh. V tem smislu upam, da bo to priznanje opomin pristojnim institucijam, da morajo vzvode kulture in jezika ustrezno materialno podkrepiti. To velja tudi za književnost. Moje kolegice in kolegi, ki so v svobodnem poklicu, so na skrajnem robu preživetja, to pa je sramotno,« je poudaril Boris A. Novak.

Skrb za jezik je pomembna

Marinko Dragić, ki v času, ko je njegov sin sredi sezone v NBL, tako rekoč eno za drugo pobira nagrade v Goranovem imenu, se medijske pozornosti še vedno ni navadil, a jo sprejema z dobro voljo in ponosom: »Nominacije, kakor je ta za Delovo osebnost leta, meni in moji ženi, seveda pa tudi Goranu veliko pomenijo. Vesel sem zaradi Gorana, ker vem, kakšne cilje je imel leta 2017. Vse, kar si je zaželel, se mu je uresničilo, seveda s trdim delom. Evropsko prvenstvo je bila njegova dolgoletna želja, ne glede na to, kakšne uspehe doživlja v ameriški ligi. Zlato na tem prvenstvu je, kakor je večkrat povedal, največja nagrada za njegovo delo.«

Naglasnejša soseda Kemisa Bernarda Kropf: »Nominacija je bila zame veliko presenečenje. Mislim, da so novinarji prepoznali, da je tisto, za kar se borim, pomembno, ter da brez zdravega okolja tudi mi ne moremo biti zdravi. Javna osebnost sem postala čisto po naključju - ker sem opozorila na to, da državne inštitucije ne delajo tako, kakor bi morale -, zato nisem prav nič razočarana, ker je šel naslov v druge roke. Nasprotno, mislim, da je šel v prave roke. Sem Slovenka in ponosna na to, da sem Slovenka, zato mi je všeč, da nekdo tako lepo skrbi za naš jezik.«

Pediater Marko Pokorn se tudi sam rad igra z besedami, nekoč je zapisal: Ukinimo obvezno cepljenje, vpišimo v ustavo pravico do tetanusa, davice, otroške paralize in drugih bolezni, ki jih preprečujemo s cepljenjem, in tako bomo rešili problem umrljivosti starostnikov in prezasedenosti slovenskih bolnišnic. Na podelitvi pa je povedal: »Vesel sem, da je naziv dobil jezikoslovec, kajti jezik je seksi. Skrb za jezik v teh časih je zelo pomembna. Z njim je navsezadnje mogoče na drugačen način opozoriti na nekaj, kar jemljemo kot samoumevno, recimo, da se je dobro cepiti. Zelo vesel bi bil, če bi se ljudje cepili, da ne bi imel več toliko dela in bi lahko še kaj smešnega napisal za gledališče in televizijo.«

Vzor in navdih

, v. d. odgovornega urednika Dela, je poudaril, da so vsi nominiranci s svojim delom in dosežki zaznamovali preteklo leto ter bili vzor in navdih. »V skoraj treh desetletjih, ki nas ločijo od ustanovitve samostojne države, pa tudi od začetka podeljevanja prestižnega naslova Delova osebnost leta smo se vsako leto znova lahko prepričali, da smo Slovenci družba številnih presežkov in posameznikov, ki pogumno izstopajo iz povprečja.«



Uroš Urbas na razglasitvi. Foto: Blaž Samec/Delo

Na razglasitvi so podelili tudi tri uredniške novinarske nagrade. Nagrado za življenjsko delo je prejel novinar zunanjepolitične redakcije, novinarka Dela leta 2017 je postala, dopisnica iz Celja, fotografija leta pa je delo fotoreporterja