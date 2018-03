Balkanski bojevnik: Obsodili 13 od 15 obdolženih

Sodišče je 13 obdolženih spoznalo za krive hudodelskega združevanja. Tošiću in Beljkašu po 16 let in pol.

Be. B., STA

Ljubljana – Danes na ljubljanskem okrožnem sodišču poteka razglasitev sodbe v zadevi Balkanski bojevnik. Opoldne je senat pod predsedstvom sodnice Andreje Sedej Grčar začel brati razglasitev, ki bo predvidoma trajala več ur. Po skoraj dveh letih od ponovljenega sojenja je sodišče 13 od 15 obdolženih spoznalo za krive.

Okrožno sodišče v Ljubljani v obsodilni sodbi je izreklo najvišje zaporne kazni prvoobtoženemu Draganu Tošiću in soobtoženima Draganu Beljkašu ter Jakobu Remškarju. Prva dva sta dobila po 16 let in pol zapora, Remškar pa 11 let in pol zapora. Vsem bodo upoštevali čas, preživet v priporu. Sodba še ni pravnomočna.

Sodni senat je Tošića, Beljkaša, Remškarja, Mirzeta Lucevića, Suzano Remškar in Marka Bubliča spoznal za krive kaznivega dejanja neupravičenega prometa z drogami in hudodelskega združevanja.

Petra Kerhmayerja, Roberta Šabića, Miralema Lucevića, Đemajlija Mandjuko, Tadeja Poljaka in Valterja Abramoviča je sodni senat spoznal za krive neupravičenega prometa z drogami. Boštjana Kopčiča je spoznan za krivega neupravičenega prometa z drogami ter neupravičene proizvodnje in prometa z drogami. Sodnica nadaljuje branje sodbe.

Glede odgovornosti Sandre Udrih in Dejana Zupana se za zdaj še ni izrekla.

Stroga hierarhija kriminalne združbe

Kot je poudarila sodnica Andreja Sedej Grčar, so bili obdolženi hudodelska združba, ki je bila strogo hierarhično organizirana.»Vsak član je imel strogo določeno vlogo. Vsi se med seboj niso poznali, kar tudi ni pogoj za obstoj hudodelske združbe. Vsak je imel svoj položaj in nalogo. Poznali so se samo teritorialno. Taka hudodelska združba je nadvse primerna, če pride do odkritja organov pregona, saj so se člani poznali le toliko, kolikor so se njihove naloge povezovale,« je izpostavila sodnica.

Tošić je po ugotovitvi sodišča deloval kot glavni član hudodelske združbe v Sloveniji, ki je sodelovala tudi s tujino. Med drugim je sodnica Andreja Sedej Grčar večkrat omenila stike s t. i. srbskim kraljem kokaina Darkom Šarićem.

Obtožnica je sicer 15 obdolženim v več točkah očitala nezakonito delovanje v Južni Ameriki, Južnoafriški republiki, Italiji, Slovenji in Španiji.

Tožilstvo je na eni zadnjih obravnav za Tošića, Beljkaša, Remškarja ter Petra Kehrmayerja in Mirzeta in Miralema Lucevića predlagalo odreditev pripora zaradi begosumnosti. Sodišče je danes sklenilo pripor odrediti za Beljkaša in Remškarja, za Tošića, Kehrmayerja ter Mirzeta in Miralema Lucevića pa hišni pripor.

125 let za zapahi?

Tožilki sta za obdolžene sicer zahtevali skupno skoraj 125 let zaporne kazni, največ za Tošića, in sicer 19 let in 10 mesecev. Medtem pa so zagovorniki do konca vztrajali, da so njihovi klienti nedolžni, obtožbe pa brez podpore jasnih dokazov.

Sojenje domnevni združbi tihotapcev in preprodajalcev mamil pod vodstvom Dragana Tošića, domnevnega vodje slovenskega dela združbe balkanskega mamilarskega kralja Darka Šarića, se je sicer začelo 4. aprila leta 2016. Leta 2016 so obravnave potekale trikrat na teden, v letih 2017 in 2018 pa dvakrat na teden. Da bo ponovljeni postopek daljši od prvega, je bilo sicer mogoče pričakovati.

Spis je po prvem sojenju vseboval več kot 27.000 strani, po drugem sojenju pa je ta še obsežnejši, saj ima skupaj s prilogami kar 34.697 strani.

Kljub temu da so obdolženci očitke obtožbe zanikali in trdili, da so nedolžni, je sodišče 13 od 15 obtoženih spoznalo za krive (fotografija je arhivska). Foto: Roman Šipić/Delo

Marko Bublić, Sandra Udrih in Dejan Zupan so bili obsojeni že na prvem sojenju, tokrat jim sodijo le še zaradi domnevnega hudodelskega združevanja; za Bublića tožilstvo zahteva tri leta, za Zupana in Udrihovo pa po leto dni zapora. Kakorkoli bo odločilo sodišče, ni dvoma, da bodo sodbo spet pretresali na višjem sodišču.