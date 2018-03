Bavčarju sodijo še za prodajo delnic Intereurope

Ba. Pa., STA

Koper – S predobravnavnim narokom za soobtoženega Miroslava Golubića se je na koprskem sodišču začel še en postopek zoper nekdanjega prvega moža Istrabenza Igorja Bavčarja. Obtožnica ga bremeni zlorabe položaja v povezavi s poslom okoli obveznega nakupa delnic Intereurope decembra 2007, s čimer naj bi Istrabenzu nastalo za več kot tri milijone evrov škode.

Bavčar in Golubić, ki ga obtožnica bremeni pomoči pri zlorabi položaja, naj bi s sklenitvijo ter podpisom različnih pogodb in listin položaj zlorabila na način, da je Istrabenz vstopil v terminski posel, ki ga je imela z Banko Celje sklenjenega Maksima Holding. Posel se je nanašal na obvezen nakup delnic Intereurope po točno določeni ceni in v točno določenem obdobju, tako da je, ko je prišlo do zapadlosti terminskega posla, vso škodo, ki bi jo sicer iz tega posla utrpela Maksima Holding, nase prevzel Istrabenz, je ob robu današnjega naroka pojasnila tožilka Katja Kunej.

Sodišče se je odločilo predobravnavna naroka za obtožena izpeljati ločeno. Tako je danes prišel na vrsto nekdanji predsednik uprave Maksime Holding Golubić. »Nisem kriv,« je bil kratek Golubić, ki ni zahteval senatnega sojenja niti izločitve sodnice Orjane Trunkl.

Je pa Golubićeva zagovornica Anka Kozamernik predlagala vrsto prič, tako iz vrst Istrabenza kot Maksime Holdinga ter tudi finančne uprave. Ob tem je odvetnica predlagale še postavitev izvedenca finančne stroke ter si pridržala pravico, da pozneje predlaga izločitev določenih dokazov.

Kot je poudarila Kozamernikova, pobuda za izpeljavo posla ni prišla s strani Golubića, ki se je takrat že razšel z vodstvom Maksime Holdinga in je bil tik pred odhodom iz družbe.

Čez teden dni je predviden še predobravnavni narok za Bavčarja, nakar bo šele mogoče določiti datum začetka glavne obravnave.