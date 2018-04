Bi moral biti na zatožni klopi (tudi) lastnik družbe?

Celje – Tadeja Falnoga se je zaradi domnevnih poslovnih goljufij med letoma 2008 in 2010, ko je kot direktorica vodila družbo znanega gradbinca Stanka Božičnika SGP Nova, znašla na zatožni klopi celjskega okrožnega sodišča. Upravitelj prisilne poravnave in uslužbenka takratne Banke Celje sta sicer pojasnila, da je v družbi o vsem odločal Božičnik, ki pa ga tožilstvo ne preganja.



Stanko Božičnik je imel več med sabo povezanih podjetij, v Celju je bil v nekem obdobju glavni gradbinec, tedaj je bil znan tudi kot prijatelj župana Bojana Šrota. Tadeja Falnoga je po tem, ko je zapustila potapljajočo se družbo SGP Nova, kariero nadaljevala prav na celjski mestni občini, danes je vodja mestnega marketinga v občinskem zavodu Celeia Celje.

Da naj zapusti družbo SGP Nova, ji je svetoval kar upravitelj prisilne poravnave Leon Benigar Tošič, kar je potrdil tudi na sodišču: »Videl sem, v kakšnem stanju je družba in da se ne bo dobro končalo. Falnoga je sledila vsem načrtom, ki jih je imel Božičnik, in rekel sem ji, da se lahko kaj zgodi, če bo ostala direktorica. In to ne glede na to, ali dela po izključnih navodilih in sugestijah lastnika.« Očitno je nasvet dobila prepozno.



Tožilstvo Falnogi očita več kaznivih dejanj poslovne goljufije, nekatere podizvajalce naj bi oškodovala za skupno več kot milijon evrov, ko jih je preslepila, da bodo storitve poplačane, pa niso bile. Posamezni podizvajalci so plačila dobili, drugi ne. Kdo je o tem odločal, ugotavljajo tudi na sodišču. Falnoga, ki se bo zagovarjala šele po zaslišanju vseh prič, je sicer v preiskavi poudarila, da je vse odločitve v družbi sprejemal lastnik Stanko Božičnik. Nekaj prič je to že potrdilo, oškodovanci v tem postopku pa so zatrjevali, da so se pogovarjali izključno z obtoženo.



Vse poti vodijo do Božičnika



Benigar Tošič je na zadnjem naroku dejal, da se je o vsem pogovarjal pravzaprav le z Božičnikom: »On je bil po vsebini direktor SGP Nova. De facto je vodil firmo. Bil je na vseh sestankih, pogovarjal sem se izključno z njim. Falnoga je bila zraven, ampak govoril sem z Božičnikom.«