Bolgarko je prodal za star avto

Ljubljana – Zaradi trgovine z ljudmi so bolgarskega državljana Mitova Iliyana Ivanova decembra 2016 obsodili na pet let zapora, ker je v Slovenijo pripeljal dve bolgarski dekleti in ju izkoriščal za prostitucijo. A ker so v enem delu sodbo razveljavili, sojenje poteka znova.

Daniela je bila stara dobrih 20 let, ko naj bi jo po očitkih iz obtožbe v roke dobil Mitov Iliyan Ivanov in jo skupaj z nekaterimi drugimi »domačimi« zvodniki izkoriščal. Dekle, ki je bilo brez zaposlitve in prihodkov, naj bi dvakrat pripeljal v Slovenijo, očitki iz obtožnice segajo v leto 2010. Prvič naj bi jo, ni sicer jasno za kolikšen znesek, prodal mariborskemu zvodniku Vojku Potočniku.



Čeprav je njene storitve oglaševal Potočnik, ki je tudi določal vse pogoje njenega dela – tako recimo ni imela vpliva na to, koliko strank in katere bo imela – in na njen račun služil. Za klasični in oralni spoli odnos so stranke plačevale 50 evrov, za analni pa 100 evrov. A ves čas naj bi bil njen šef še vedno tudi Ivanov, ki jo je nadziral in jo prevažal na različne konce Slovenije, kjer je delala. Z izkoriščanjem dekleta sta tako zaslužila oba, sama pa je od vsega dobila manj kot tretjino denarja.

Kasneje, junija 2011, pa je dekle prodal še enkrat, in sicer zakoncema Ejubu in Suzani Puškar, zvodnikoma, o katerih smo tudi že pisali. Kot trdi tožilec Jože Levašič, sta Danielo kupila s starim avtomobilom kia clarus, vrednim 540 evrov. Imela sta podobne namene z njo.

Živela je v Novem mestu, dvakrat na teden pa sta jo vozila tudi v Ljubljano, tudi tam je prodajala spolne usluge – pogoje sta določala onadva, imela je med 5 in 12 spolnih odnosov na dan, ubogati pa je morala stroga navodila. Sicer je sledila kazen, tudi fizična. Ko je zakonca Puškar tožilstvo soočilo z dokazi proti njima, sta že leta 2012 priznala krivdo. Puškar je bil obsojen na tri leta in osem mesecev, Puškarjeva pa na eno leto in deset mesecev zapora.



Tokrat je na sojenje Bolgaru kot priča med drugim prišel prav Potočnik, ki so ga sodišče pripeljali iz zapora. Potočnik, ki je pred nekaj leti sicer utrpel možgansko kap, je s pomočjo pravosodnega policista težko zmogel do sodne dvorane, tam pa mu je sodnica pojasnila, da ima v tem postopku sicer status priče, vendar ima pravico, da odkloni odgovore na posamezna vprašanja, če bi si s tem lahko škodoval. Zaradi istega dekleta je namreč tudi sam v postopku pred mariborskim sodiščem.



Potočnik se je v celoti skliceval na to, kar je že povedal, ko je bil zaslišal novembra 2016. Povedal je, da Daniela ni zanj nikoli delala, pripeljalo pa jo je neko drugo dekle – Aneliya. Povedal je, da je Daniela delala za Mitova in Aneliyo, jima tudi dajala denar, verjetno provizijo. Vedel je, da je Bolgar zanjo plačal splav, ker je zanosila, nato pa je to odslužila z delom. A po njegovem sta obe dekleti v Sloveniji delo opravljali prostovoljno.



A tako tožilstvo, kot kasneje tudi sodišče sta bila prepričana, da je tudi Aneliyo, ki je bila kot brezposelna vdova in mati dveh mladoletnih otrok ranljiva, izkoriščal za prostitucijo in jo kasneje prodal Potočniku. V tem delu je obsodba prestala sito višjega sodišča, le kazen so Ivanovu z dveh let in pol znižali na dve leti in dva meseca zapora. Del, ki se je nanašal na Danielo (zanj je dobil tri leta zapora), pa so razveljavili, ker je obtoženi na prvem sojenju ni imel priložnosti zaslišati, čeprav tega ni izrecno zahteval. To naj bi čez dober mesec rešili pred videokonference.



Na sodišču so v vlogi priče pričakovali tudi Puškarja, ki pa se je sodišču poslal bolniško opravičilo. Prebrali pa so tudi poročilo, ki ga je napisal tajni policijski delavec, ki naj bi mu Bolgar prav tako skušal prodati Danielo, in sicer za 1000 do 1500 evrov. A Ivanov zanika, da bi bilo govora prav o tem dekletu, saj imena menda sploh ni omenjal.