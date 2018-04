Bolničar rekreativcem prodajal doping?

Maribor – Slovenska atletika dobiva novo afero, saj naj bi se v policijskem pridržanju znašla kar dva nekdanja slovenska reprezentanta. »Kriminalisti so opravili tri sklope hišnih preiskav, pri čemer so zasegli ustrezno dokumentacijo, dve osebi pa so pri tem pridržali,« je včerajšnjo jutranjo policijsko akcijo potrdila Anita Kovačič Čelofiga z mariborske policijske uprave.



Že dalj časa trajajočo policijsko preiskavo, v kateri naj bi uporabljali tudi prikrite metode, so preiskovalci zaključili včeraj zjutraj. Sočasno so udarili na treh lokacijah, dvakrat v zasebnih prostorih, enkrat v javni ustanovi. Da je v prostorih Univerzitetnega kliničnega centra Maribor potekala kriminalistična preiskava, so nam potrdili tudi vodilni v mariborski bolnišnici, a v istem trenutku poudarili: »Po pregledu naših evidenc zdravil po posameznih letih na oddelku za pljučne bolezni smo ugotovili, da te ne presegajo običajne porabe zdravil.« Na vprašanje, kako bodo ukrepali proti osumljenemu zaposlenemu, so odgovorili: »Na podlagi ugotovitev preiskave bomo ukrepali skladno z delovnopravno zakonodajo.«



Sledili do vira



Kar se je v mestu pod Pohorjem šušljalo že nekaj tednov, je prišlo tudi na ušesa policistom. Govorice, da si posamezniki v skupini rekreativnih tekačev, ki na atletskem stadionu na Poljanah trenirajo pod vodstvom nekdanjega maratonca in gorskega tekača Igorja Šalamuna, pomagajo na nedovoljen način (beri z dopingom), so čivkali že vrabci na vejah. Tako so kriminalisti prikrito sledili 53-letnemu trenerju Igorju Šalamunu in se dokopali do njegovega dobavitelja posebnih zdravil, ki so na seznamu prepovedanih poživil v športu. Po naših informacijah naj bi bil glavni dobavitelj 36-letni Boris Špes. Med poznavalci slovenske atletike znano ime, saj je nekoč nosil majico s slovenskih grbom v teku na 1500 metrov, še vedno pa se udeležuje rekreativnih tekmovanj.



Doping po severovzhodno



Zanimivo je, da je Boris Špes pred slabimi sedmimi leti postal magister fakultete za zdravstvene vede. Tematika magistrskega dela? »Doping v severovzhodnem delu Slovenije kot splošen družbeni problem in nevarnost za zdravje ljudi«. Nekdanji atlet je v sklepni besedi celo zapisal: »Da bi bilo športne kuge ali dopinga, ki postaja največje zlo sodobnega športa, čim manj, se je Mednarodni olimpijski komite dosledno kot še nikoli prej lotil dopinga.« Zdaj naj bi sam pristal v dopinškem breznu, a ne kot tekmovalec, ampak kot tisti, ki je ljudem omogočal uživanje dopinga.



Na dosegu rok



Špes je bil kot zdravstveni delavec zaposlen na oddelku za pljučne bolezni na Hočkem Pohorju. Tam naj bi imel neposredni dostop do zdravil, s katerimi so pljučne bolnike pripravljali na kemoterapije. Gre za zdravila, ki vsebujejo eritropoetin in jih v športu poznamo kot EPO. To je najbolj razširjena vrsta krvnega dopinga, ki naj bi ga Špes in Šalamun (kakšna je vloga katerega od njiju še ni povsem jasno) ponujala na črnem trgu. »Trenutno še vedno potekajo kriminalistične aktivnosti, zato vam bomo dodatne informacije lahko posredovali v prihodnjih dneh, ko končamo predkazenski postopek,« je sklenila Anita Kovačič Čelofiga.



Zgroženi nad novico, ki so jo izvedeli iz medijev, so tudi v Atletskem društvu Štajerska Maribor, pod okriljem katerega je delovala rekreativna skupina. Šalamun pa ni bil le trener rekreativne skupine, ampak je imel pod svojim nadzorom tudi nekaj tekmovalk in tekmovalcev na dolge proge. »Prepričan sem, da je to osamljen primer. Negativno smo presenečeni. Rad bi poudaril, da je rekreativna skupina samostojna skupina in v organih društva ni nikogar iz te skupine,« je dejal predsednik društva Darjan Murko. Nato je nadaljeval: »Do dopinga imamo ničelno toleranco. Pričakujem, da bodo odjemalci vključeni v preiskavo. Glede ukrepov se bomo orientirali po tem, kar bo pokazala preiskava.«