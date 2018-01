Cakić: Nisem hotel ubiti Gašperja Tiča

Š. J., STA, L. Z.

Ljubljana – Stefan Cakić, ki mu na Okrožnem sodišču v Ljubljani sodijo za uboj Gašperja Tiča v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, je v današnjem zagovoru, ki ga je prebral, nakazal na spolno zlorabo. Sojenje bo sicer po odločitvi sodnika Cirila Keršmanca, ki je ni posebej obrazložil, potekalo ob navzočnosti javnosti.

Cakić, ki ga obtožnica bremeni, da je 18. junija lani v jutranjih urah vzel življenje igralcu Gašperju Tiču v njegovem stanovanju v Ljubljani, je danes povedal, da se slabo počuti, ker je imel ponoči zobobol. Zato se danes ni posebej zagovarjal, ampak je prebral pisni zagovor, ki ga je podal že v preiskavi.



Odhoda iz lokala se ne spominja

Med drugim je povedal, da je tisto noč popival in užival kokain. Ko je s prijatelji prišel v drug lokal, je tam zagledal Gašperja Tiča s prijatelji. Z njim se je zapletel v pogovor, saj sta se poznala že od prej. Odhoda iz lokala se ne spominja, glede poznejših dogodkov pa ima v glavi samo določene slike.

Kot je dejal, se je v stanovanju zbudil z občutki spolnega nadlegovanja in spolne zlorabe. Občutil je bolečino in to, da mu je bilo odvzeto dostojanstvo. Želel je umreti. Nato nova slika v glavi. Videl je Gašperja Tiča z nožem v roki in stolom, kako ga je dvignil nad njim. In nato spet nova slika. Gašper Tič leži na tleh, veliko krvi, nato on pod tušem krvav. Pri tem je, kot je dejal, imel občutek umazanosti in tega, da se je zgodilo nekaj slabega. Zadnje, kar se spomni, je, da je šel iz stanovanja in mimoidočemu rekel, naj pokliče policijo.



Ni homoseksualno usmerjen

Povedal je, da ni homoseksualno usmerjen in da ni nikoli imel spolnega odnosa z moškim. Leta 2015 je šel v Francijo v Tujsko legijo, o čemer noče govoriti, po prihodu domov pa se je zelo spremenil, je dejal.

Na predobravnavnem naroku 17. januarja 22-letni Cakić krivde, kot jo opisuje obtožnica, ni priznal. Priznal je, da je Tič umrl za posledicami vbodov, ki mu jih je zadal, a dodal, da mu smrti ni želel, kot naj bi mu to očitala obtožnica.

Tožilka Tamara Gregorčič Cakiću očita kaznivo dejanje uboja. V obtožnici piše, da je Cakić 18. junija letos vzel življenje igralcu Gašperju Tiču v njegovem stanovanju v Ljubljani v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti zaradi kombinacije zaužitega alkohola in kokaina ter osebnostne motnje.