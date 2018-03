Casiraghi ostal brez odškodnine

Ljubljana – Verjetno najbolj znani obsojenec pri nas, Stephen Casiraghi, je od države terjal dobrega četrt milijona evrov odškodnine, ker so mu v zaporu na Dobu proti njegovi volji vbrizgali pomirjevalo. Ljubljansko okrožno sodišče je njegov zahtevek v celoti zavrnilo.

Casiraghi od države zahteva 260.000 evrov zaradi dogodka v zaporu na Dobu 19. marca 2014. Potem ko mu je pravosodni policist povedal, da ga bodo po prhanju premestili v drugo sobo, je razbil inventar v kopalnici, pravosodnim policistom pa grozil z obračunom. Zato so ga poškropili s solzivcem, ga vklenili in odpeljali v sobo za osamitev, tako imenovano medicinko. Ker se nikakor ni pomiril, mu je psihiatrinja vbrizgala pomirjevalo.



Casiraghi trdi, da je bil več ur vklenjen po nepotrebnem v sobi za osamitev in da je bil neupravičeno podvržen prisilnemu zdravljenju, ko so mu vbrizgali pomirjevalo. A je sodišče, kot so potrdili na državnem odvetništvu, njegov tožbeni zahtevek zavrnilo v celoti, saj je ugotovilo, da je bilo takratno ravnanje zapornega osebja pravilno in zakonito glede na okoliščine, Casiraghiju pa naložilo plačilo 3397 evrov stroškov postopka tožene države. Sodba še ni pravnomočna.