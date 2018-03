Četrt stoletja zapora za umor partnerice

Celje – Romea Bajdeta, ki je decembra 2015 zadavil Lidijo Škratek na poti s koncerta v Velenju, je celjsko okrožno sodišče v ponovljenem sojenju obsodilo na 25 let zapora zaradi umora iz ljubosumja. Bajde obrazložitve sodbe ni poslušal, ob odhodu je komentiral: »Sramota! Cigani slovenski! En sudja ti da 13 let, potem pa dobiš 25!« Zagovornik Andrej Švencbir je že napovedal pritožbo zaradi bistvenih kršitev postopka.



Romeo Bajde je na prvem sojenju dobil 13 let zapora zaradi uboja, in ne umora iz ljubosumja. Ko je višje sodišče razveljavilo sodbo, ker je senat, ki mu je predsedoval sodnik Zoran Lenovšek, izključil javnost ob pričanju sodnih izvedencev psihiatrične in psihološke stroke. Tokrat je bilo sojenje povsem javno, senat pod istim predsednikom pa je tokrat sledil tožilstvu in Bajdeta obsodil zaradi umora. Se je pa senatu precej mudilo z obsodbo. Jutri se namreč iztečeta dve leti od pravnomočne obtožnice, ko bi Bajde odkorakal iz pripora.



Tega se je dobro zavedal tudi Bajde. Ob koncu tokratnega sojenja je preklical pooblastilo svoji zagovornici Maksimilijani Kincl Mlakar, ki je imela sklepno besedo že pripravljeno. Sodišče je za novo zagovornico imenovalo Albino Vedenik, ki je zbolela, zato je prejšnji teden za novega Bajdetovega zagovornika imenovalo Andreja Švencbirja. Bajde je tako včeraj zahteval izločitev praktično vseh sodnikov, od celotnega senata s sodnikom Lenovškom do predsednika okrožnega sodišča Matevža Žuglja in sodnikov celjskega višjega sodišča s predsednikom Brankom Aubrehtom: »Da se je tako zavleklo, ni moja krivda. Zdaj pa se mi krši pravica do obrambe. Odvetnik je spis, ki ima 8000 strani, dobil 16. marca. Ne vem, kako lahko Lenovšek razreši Albino Vedenik, ki ima moje osebno pooblastilo.«



Senat je njegovo zahtevo v celoti zavrgel, češ da gre za očitno zavlačevanje.



Obramba: Nepošteno sojenje



Bajde je Lidijo Škratek umoril iz ljubosumja, ker si je našla drugega, je razglasil sodnik Lenovšek. S tem se Bajde ni sprijaznil, kar je sam sicer med sojenjem večkrat poudaril. Po koncertu 26. decembra 2015 v Velenju jo je na poti proti domu pri vrtcu Najdihojca najprej hudo pretepel, nato zadavil. Skril jo je v grmovje, da je šel po avto. Z mrtvo Lidijo v prtljažniku se je vozil po lokalih, potem šel domov, kjer je na družbenem omrežju pustil opravičilo, nato pa jo odpeljal v velenjski zdravstveni dom, kjer je povedal, da je ubil ženo.



Lidija je bila že dalj časa prestrašena, je v sklepni besedi povedala okrožna državna tožilka Marjeta Kreča. Vedela je, da je bil nasilen že prej, da je prestajal kazen zaradi spolnega napada na desetletno deklico, zaradi česar oče Lidijinih hčera ni dovolil, da bi hčeri preživljali popoldneve z Bajdetom v bližini. Ob omembi spolnega napada je Bajde vzrojil: »To ni res!« Sam sklepne besede ni imel, saj naj bi jo imel pri Vedenikovi. Prav tako ni želel, da bi sklepno besedo povedal Švencbir. Ta je v sodni dvorani povedal, da ima v tem delu Bajde prav: »Gradiva nisem mogel niti prebrati, kaj šele pripraviti sklepno besedo. Vsakemu je treba omogočiti obrambo. V skladu s sodno prakso bi mi morali dati najmanj 30 dni časa.« Švencbir je že napovedal pritožbo: »Ni bilo dovolj časa za pripravo, nekaj več kot 72 ur, kar predstavlja absolutno bistveno kršitev postopka. Danes izrečena sodba pa je nezakonita, ker ni bila izrečena v poštenem sojenju.«



Tokrat vendarle ljubosumje



Tožilstvo, ki je zahtevalo 25 let zapora, je zadovoljno, kot je povedala Kreča: »Dosegli smo, za kar smo si prizadevali, predvsem avtorica obtožbe okrožna državna tožilka Simona Kuzman Razgoršek.« Senat je tokrat sledil obtožnici, da je Bajde Škratkovo umoril zaradi ljubosumja. Kot je pojasnil Lenovšek v obrazložitvi, ki pa je Bajde ni hotel poslušati, so tudi sodni izvedenci pojasnili, da je bilo ljubosumje prevladujoče čustvo pri Bajdetu, ki ima hkrati tudi neuravnovešeno čustveno osebnostno motnjo in težave z alkoholom. Tudi v času umora je bil bistveno zmanjšano prišteven, vendar se je zavedal, je razložil Lenovšek: »Ni šlo za hipno dejanje. Obstajal je direktni naklep.«



Senat je Bajdetu podaljšal tudi pripor, saj obstaja ponovitvena nevarnost. Bajde je bil namreč obsojen že desetkrat, večkrat tudi za dejanja z elementi nasilja.