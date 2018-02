Novo mesto – Sodni senat novomeškega okrožnega sodišča je Amadeja Kovačiča, ki je svoje dekle ustrelil v hrbet, spoznal za krivega poskusa uboja in ga obsodil na šest let zapora. Tožilstvo je napovedalo pritožbo, dekletovi starši pa se že zdaj bojijo, kaj bo možakar storil, ko bo prišel na svobodo.



Sodne razprave, polne preobratov, so si doslej sledile v razpravni dvorani novomeškega sodišča, saj je obtoženi najprej krivdo priznal, nato je vse skupaj zanikal. Zatrjeval je, da se streljanja v bežeče dekle ne spominja, spet pozneje pa, da je dekle kar iz modrca potegnilo pištolo in mu jo vrglo pred noge. V hrbet naj bi se ustrelila tudi kar sama. Predsednika sodnega senata Boštjana Koviča s svojimi zgodbami na glavnih obravnavah ni prepričal, zato je ta včeraj zaslišal psihiatrično izvedenko Margo Kocmur. Psihiatrinja je menila, da je do takega početja obtoženca prišlo zaradi njegovega nenadzorovanega ravnanja. Toda tako ravnanje ima predfazo, v kateri je nadzor dejanj mogoč.



Kovačičev zagovornik Aleksander Sitar je obrambo gradil na domnevnem priznanju dekleta tik pred tragičnim dogodkom, da ga je varalo. Kocmurjeva je izjavila, da je bilo streljanje posledica prepira v avtu, in podvomila, da bi bilo priznanje nezvestobe vzrok za to dejanje, saj se je že pred tem dogajalo nasilje. »Ko sem prebirala zapiske pogovorov, ki sem jih opravila z obtožencem v zaporu, takrat teh podrobnosti, da ga je dekle varalo, ni omenjal,« je povedala Kocmurjeva in pozneje novinarjem pojasnila, da njegovo dejanje ni posledica kake duševne bolezni, ampak osebnostne motnje.



Tožilka Nada Črnugelj je za obtoženega zahtevala sedem let zapora ter da se mu prekličejo vse tri dosedanje pogojne obsodbe in se mu izreče enotna kazen osem let in štiri mesece zapora. Kovačič se je zdrznil in sodišču začel pojasnjevati, da je v postopkih zaradi še nekaj drugih kaznivih dejanj, zato se s predlagano kaznijo ni strinjal. Zgovarjal se je tudi na tri mladoletne otroke. Toda zvedeli smo, da je najmanj nad enim otrokom izvajal nasilje, prav tako nad nekdanjo partnerico, ki zdaj z drugim partnerjem živi v Beli krajini. Na prigovarjanje zagovornika je vendarle izdavil, da strel v hrbet svoje partnerice Saše Šarkezi obžaluje. Črnugljeva je podvomila o njegovi iskrenosti in opozorila, da iz izvedenskega mnenja izhaja, da obtoženec ne občuti krivde in da ni iskren. Nasprotno je menil zagovornik, češ da Kovačič ni nameraval streljati, pri čemer se zastavlja vprašanje, zakaj je potem pištolo sploh imel pri sebi. Zavzel se je za milo kazen – največ štiri leta zapora, ker da mora skrbeti za otroke.



Krvava zgodba



Zgodilo se je marca lani v romskem naselju Brezje, ko sta se takratni par Amadej Kovačič in Saša Šarkezi iz Grosupljega z avtom pripeljala na obisk k sorodnikom. Pograbil je pištolo, in medtem ko je bežala, proti njej šestkrat ustrelil. En naboj je zadel cilj in le hitra reševalna akcija je preprečila najhujše. Kovačič je na predobravnavnem naroku avgusta lani krivdo priznal, nato pa je oktobra na sojenju obrnil ploščo in se streljanja ni več spomnil, pri čemer je napletal vse mogoče zgodbe, ki se jih ne bi branil niti kak hollywoodski scenarist. Po odločitvi sodišča je zdaj jasno, da je bila izpoved Šarkezijeve resnična, saj jo je v Brezju brez razloga udaril. Ko pa se je pognala v beg, ji je po vojaško zavpil: »Stoj, streljal bom.« In grožnjo tudi uresničil.



Predsednik senata je nasilnežu za to kaznivo dejanje izrekel šest let zapora, k čemur je treba prišteti še dve leti in mesec dni zapora zato, ker je poskus uboja storil med prestajanjem treh pogojnih kazni. S tem pa njegovih obiskov na sodišču še ne bo konec, saj se bo kmalu moral zagovarjati še zaradi dveh groženj članom družine Šarkezi.



Mati Saše Šarkezi, Bernarda Šarkezi po izrečeni sodbi ni bila zadovoljna, češ da je prenizka. »Moja hči se ponoči zbuja, tlači jo mora in dogodka ne more zbrisati iz spomina. Ta človek mi je uničil otroka,« je dejala. Ko je bila Saša v šestem mesecu nosečnosti, jo je tako pretepel, da je predčasno rodila, dojenček pa je po eni uri umrl, je še povedala Šarkezijeva in dodala, da je Kovačič pretepel tudi njo in njenega moža.



Tožilka je napovedala pritožbo, pri čemer je poudarila: »Njegove oteževalne okoliščine so tako tehtne, da to moram storiti.« Kako bo ukrepal odvetnik Sitar, ni znano, saj po izrečeni sodbi, ki še ni pravnomočna, ni želel povedati ničesar.