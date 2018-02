Direktorica porodnišnice zanika, da je bil carski rez prepozen

Kranj – Na tukajšnjem okrožnem sodišču se je danes začela pravda, v kateri starši zdaj petletne Gaje Zakrajšek od kranjske porodnišnice zahtevajo milijon evrov odškodnine, saj menijo, da se je hčerka s cerebralno paralizo in epilepsijo rodila zaradi strokovnih napak medicinskega osebja med porodom.



Odvetnik Aljoša Ravnikar, ki zastopa starše, je pred sodiščem ponovil javno izražen očitek in dejal, da so se za tožbo odločili, ker je med porodom leta 2013 »porodnišnica grobo kršila pravila stroke«. Če bi ravnali v skladu s strokovnimi usmeritvami, bi zaznali pomanjkanje kisika v maternici in bi ukrepali, otroka pa rešili, je ocenil odvetnik. Odvetnica Kaja Breznik Ladinik, ki zastopa bolnišnico za ginekologijo in porodništvo (BGP) Kranj, je nasprotno zatrdila, da so zdravniki, babice in drugo medicinsko osebje delali s skrbnostjo zdravstvenih strokovnjakov, z njo se je strinjala tudi Tatjana Ribič, pooblaščenka Zavarovalnice Triglav, drugotožene stranke.



Danes je bila kot priča zaslišana v. d. direktorice BGP Polona Podnar, ki pri porodu ni bila navzoča, vodilno funkcijo v ustanovi je prevzela šele lani. Med prevzemom vodenja bolnišnice se je seznanila s primerom in je sodnici Ireni Ahačič pojasnjevala nekatere okoliščine poroda in strokovna stališča. Med drugim je povedala, da je bila nosečnost povsem normalna in da se je šele po porodu izkazalo, da z deklico ni vse v redu.



Ravnikar, ki meni, da so se zdravniki za carski rez odločili prepozno, je med drugim direktorico vprašal, ali bi, če bi se prej odločili za carski rez, deklico obvarovali pred hujšimi telesnimi in duševnimi poškodbami. Podnarjeva je dejala, da bi bile posledice za deklico v tem primeru enake.



Na prostor za priče je stopila tudi dekličina mati, ki je pojasnjevala okoliščine nosečnosti in poroda, vendar je sodnica na Ravnikarjev predlog javnost izključila z obravnave, saj je presodila, da le tako lahko materi zagotovi pravico do zasebnosti.



Sodnica je odločila, da bo imenovala sodnega izvedenca za ginekologijo in porodništvo, katerega naloga bo proučiti sodni spis in dokumentacijo, in izvedenca za rentgenologijo, ki bo podal strokovno mnenje o razlagi rezultatov meritev dekličine glave z magnetno resonanco.



Kot je še dejala, bodo v prvi fazi sojenja ugotavljali, kaj se je pravzaprav dogajalo, šele nato bodo na podlagi teh ugotovitev lahko odločali o odškodninskem zahtevku.



Po sodničinih besedah je primer zahteven, sojenje pa se nadaljuje 15. maja, ko bodo začeli zasliševati priče, med drugim medicinsko osebje, ki je sodelovalo pri porodu, strokovnjake ginekologije in porodništva ter nekatere izvedence. V porodnišnici so primer prijavili zdravniški zbornici, vendar tamkajšnja komisija ni ugotovila hujših napak. Tako bosta nastopili izvedenki, ki sta izdelali mnenje zbornične komisije, ki je v korist porodnišnice, hkrati bodo na predlog odvetnika Ravnikarja zaslišali še strokovnjakinjo, ki je pripravila izvedensko mnenje o primeru po naročilu dekličinih staršev.