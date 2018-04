Direktorja propadle AHA Mure se ne čutita kriva

Murska Sobota - Zavestno kršenje pravic delavcev z neplačevanjem prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje je očitek državnega tožilstva bivšima direktorjema propadle AHA Mure Matjažu Hudopisku in Damirju Kočarju. Včeraj se je na soboškem okrajnem sodišču ob nekaj zapletih le napol končal predobravnalni narok zoper njiju, tožilstvo pa je umaknilo obtožnico zoper AHA Muro kot pravno osebo.

Do zapleta je prišlo, ker je okrožna državna tožilka na samem naroku nekoliko spremenila obtožnico, ki sedaj obema obtoženima direktorjema očita kršitev temeljnih pravic delavcev po drugem odstavku 196. člena kazenskega zakonika, prej pa je bil omenjen samo prvi odstavek. Po drugem odstavku se kaznujejo odgovorne osebe, ki zavestno ne ravnajo po predpisih o plačilu predpisanih prispevkov, če ima takšno dejanje za posledico tudi izgubo pravice, ki izvira iz neplačanih prispevkov zaposlenih. Očitek tožilstva je, da so bili delavci AHA Mure zaradi dolgotrajnejšega neplačevanja prispevkov oškodovani pri izračunu pokojnine, zato je tožilka vztrajala pri drugem odstavku. In ker je med prvim in drugim odstavkom tudi precejšnja razlika v zagroženi kazni - po prvem se storilec lahko kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta, po drugem odstavku pa je predvidena zgolj zaporna kazen do treh let - je zagovornica Matjaža Hudopiska zahtevala več časa za premislek o priznanju ali nepriznanju krivde. Damir Kočan pa je kljub spremembi obtožnice včeraj krivdo zavrnil , zato se bo 21. maja začel zagovarjati na prvi glavni obravnavi.

Matjaž Hudopisk je prišel v AHA Muro leto dni potem, ko sta takoimenovano zdravo jedro Mure kupila Mojca Lukančič in Nigel Buxton in je podjetje vodil od oktobra 2012 do oktobra 2013, Damir Kočan pa je nasledil Hudopiska, vendar je v AHA Muri ostal le štiri mesece, potem pa sam dal odpoved. V času obeh direktorjev so se zato, ker lastnika nista zagotovila potrebnega denarja, podjetje pa poslovno ni bilo dovolj uspešno, dolgovi AHA Mure povečevali, podjetje je imelo že dalj časa blokirane bančne račune, lastnika pa sta obljubljala prihod tujega partnerja, ki bi naj pokril dolgove in zagotovil denar za nadaljevanje poslovanja. Vsi upniki, tudi banke, davčni urad, zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in ministrstva so neplačevanje tolerirali in dolgo časa čakali na prihod partnerja in šele maja 2014 je Durs zaradi 6,3 milijonov evrov neplačanih prispevkov za zaposlene za AHA Muro predlagal stečaj. Delo je izgubilo 1200 zaposlenih, od katerih jih je del znova začel delati pri dokončevanju poslov znotraj stečajnega postopka, sedaj pa jih dobrih 300 dela v novonastalem zasebnem podjetju Arum.

Damir Kočan je obupal že pred začetkom stečajnega postopka in je odstopil konec februarja 2014, nam je dejal včeraj. "Oktobra 2013 sem prišel v podjetje, za katerega sem vedel, da ima blokirane račune in veliko dolgov, toda imel sem zagotovilo lastnikov, da je prihod tujega partnerja, ki bo finančno saniral položaj, samo še vprašanje časa. Jaz naj bi do njegovega prihoda AHA Muro, ki je bila ob mojem prihodu slabo organizirana in predimenzionirala, poslovno saniral. Denarja za prispevke nisem skrival, nisem ga preusmerjal nikamor, ker ga preprosto ni bilo. S prihodki od prodaje sem sproti pokrival, kar se je dalo - plače, plin, električno energijo in drugo - da bi podjetje novega partnerja pričakalo delujoče. Za prispevke pač ni bilo dovolj denarja in to so vedeli vsi v državi in tehtali, ali plačati, kolikor je mogoče in končati v stečaju ali pa še nekaj časa zavleči in počakati tujega investitorja ter potem poravnati vse za nazaj. Ko sem videl, da tega tujega investitorja ne bo, sem dal odpoved, sedaj pa sem tu nekakšno žrtveno jagnje" nam je Kočan včeraj predstavil svojo plat zgodbe.