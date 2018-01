Dokaze o ropu zabrisali s požigom v Murglah

Ljubljana – Zadnji delovni dan lanskega leta je bil okoli ene zjutraj žrtev oboroženih roparjev poštni uslužbenec. V bližini poštnega logističnega centra na Cesti v Mestni log v Ljubljani so se spravili nanj in menda v noč izginili s kar zajetnim izkupičkom.



A se kriminalna zgodba z ropom še ni končala, vse pa kaže, da so se storilci na kaznivo dejanje dobro pripravili. Istega dne, bilo je nekaj pred 21. uro, so gasilce obvestili o požaru. Zagorelo je v eni od garaž na ulici Pod jeseni v Murglah. Ljubljanski poklicni gasilci in gasilci trnovskega prostovoljnega društva so s tehničnim posegom odprli vrstne garaže, preventivno odstranili vozila ter požar pogasili. V požaru je zgorelo ostrešje ene garaže in eno parkirano osebno vozilo. Čeprav je Uprava RS za zaščito in reševanje poročala, da je zagorelo zaradi uporabe pirotehničnih sredstev, so preiskovalci kmalu posumili, da sta dogodka z ropom poštarja povezana. V garažah so neznanci menda zažgali kombi, ki so ga uporabili pri ropu, in s tem brez dvoma uničili pomembne dokaze.



Grozili s pištolo



Maja Ciperle Adlešič, predstavnica ljubljanske policijske uprave, povezave omenjenih kaznivih dejanj uradno ni mogla potrditi, je pa povedala, da intenzivna preiskava še poteka, preiskujejo pa tudi »v smeri, da sta dogodka povezana«.



V petek so s policije sporočili, da so sredi noči obravnavali oborožen rop poštarja. Tega so zamaskirani neznanci okoli ene ure ponoči napadli v sami bližini poštnega logističnega centra na Cesti v Mestni log v Ljubljani. Pri tem so ga tudi poškodovali.





Vse kaže, da je v plamenih zgorel eden ključnih dokazov o ropu. Foto: Tomi Lombar/Delo



»Po do zdaj zbranih obvestilih je znano, da so zamaskirani storilci na območju logističnega centra pristopili do zaposlenega, ga z udarcem onesposobili in mu ukradli več poštnih pošiljk. Po dejanju so se z vozilom s kraja odpeljali neznano kam. Zaposleni je v dogodku utrpel lažje poškodbe,« je po ropu sporočila Ciperle Adlešičeva. Koliko denarja so odnesli, ni znano, neuradno pa gre za večjo količino. Kot še pravi, je bilo storilcev več, po nekaterih podatkih najverjetneje štirje. Policija je bila seznanjena tudi, da naj bi bil vsaj en osumljenec oborožen s pištolo, a je ni uporabil.Takoj po obvestilu o oboroženem ropu so v okolici na več lokacijah do pol šeste zjutraj postavili cestne blokade, a se neznanci, tako kaže, niso odpravili na daljšo pot z vozilom. Neuradno je bila garaža, kamor so se zatekli in pozneje zažgali kombi, zapuščena.Nam je pa Ciperle Adlešičeva potrdila, da ni šlo za službeni kombi Pošte Slovenije. Ali gre morda za ukraden kombi, ki so ga neznanci uporabili med ropom, za zdaj ni znano, saj je ogenj naredil svoje in ga povsem uničil. Za preiskovalce in forenzike zato med prazniki ni bilo počitka.