Domnevna preprodajalca sta se aretaciji fizično uprla

Ljubljana − S policije so sporočili, da preiskujejo sum preprodaje mamil. Čeprav so prve uradne informacije predstavnikov policije precej skope, je že iz izvedene aretacije in dejstva, da so primer preiskovali kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada, mogoče sklepati, da gre za primer večjih razsežnosti.



Uporabili prisilna sredstva



Začelo se je okoli devete zjutraj, ko so kriminalisti oziroma policisti v civilnem avtomobilu z modrimi lučmi in zvočnimi signali ustavljali črn avtomobil, a se je ta, namesto da bi varno ustavil, namerno zaletel v vozilo kriminalistov. Eden od dvojice osumljenih je hotel pobegniti, a so ga ujeli in obvladali s prisilnimi sredstvi, kljub temu pa ni bil nihče poškodovan.







Vozniki in očividci so bili priča filmski aretaciji osumljencev. Foto: Aleš Beno



Drago Menegalija, predstavnik generalne policijske uprave s področja kriminalitete, je povedal, da »preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada zbirajo obvestila in izvajajo nujna preiskovalna dejanja v preiskavi kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog«. Kaj več podrobnosti, ali so res zasegli več kilogramov kokaina in heroina, kot so poročali nekateri mediji, zaradi interesa preiskave, ki še poteka, ni razkril.Je pa že znano, da si bosta osumljena preprodajalca mamil zaradi ravnanja ob prijetju nakopala še kazensko ovadbo zaradi preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.Na območju aretacije, ki so ga zavarovali s policijskim trakom, je bilo videti več zamaskiranih policistov, tudi z dolgocevnim orožjem, osumljenca pa so odpeljali v pridržanje. Kot je običaj pri tovrstnih preiskavah, se bosta skoraj gotovo oba najpozneje v 48 urah znašla na zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom. Več bo znanega v prihodnjih dneh, ko bo policija sestavila še določene koščke kriminalnega mozaika.