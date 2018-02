Domnevni morilec pričam iz Bosne še ni prisluhnil

Jako Ulčnika, obtoženega umora Milenka Penave leta 2005 v Bosni in Hercegovini, so v sredo z Doba, kjer prestaja kazen zaradi umora brata Jožeta, pripeljali zgolj zaradi zaslišanja njegovega znanca. Predvidena videokonferenca z mostarskim sodiščem je odpadla, ker v Celju ni tehničnih možnosti zanjo.

Štiri priče iz Bosne in Hercegovine so se odločili zaslišati prek videokonference, da se jim zaradi pričanja ne bi bilo treba pripeljati v Celje. Kot je na obravnavi ta teden povedala sodnica Ingrid Lešnik, so se z mostarskim sodiščem že vse dogovorili, v Mostarju so tudi vse uredili za videokonferenco, tri priče naj bi gotovo pričale, med njimi tudi oče umorjenega Franjo Penava. »Sodišče v Celju je prosilo za preklic, ker pri nas ni tehničnih možnosti za videokonferenco,« je pojasnila Lešnikova. To naj bi uredili v dveh mesecih, videokonferenca je tako predvidena za 11. april.

Ta teden je tako pričal le Ulčnikov znanec Primož Božjak. Njegov polbrat Franc Penič, ki je prav tako prijateljeval z Ulčnikom, je namreč lani na prostoru za priče pojasnil, da naj bi mu Ulčnik na poti na Senovo povedal, da je v Bosni in Hercegovini nekoga ustrelil, odvrgel puško in se odpeljal nazaj v Slovenijo. Penič mu tega sprva ni verjel, potem se je na to spomnil, ko so ga policisti zasliševali tudi zaradi umora Ulčnikovega brata Jožeta in poskusa umora bratovega dekleta.

Slab spomin

Peničevo pričanje je med najbolj obremenjujočimi, glede na to, da je podobnost z umorom Penave precejšnja. Takrat 38-letni Milenko Penava je spomladi 2005 umrl prav zaradi enega samega strela v glavo, ko je zgodaj zjutraj odhajal z doma v Vitini v Bosni in Hercegovini. Strelec je bil oddaljen 48 metrov od hiše, Milenko je padel skoraj takoj, ko je stopil iz hiše in se poslovil od žene, doma pa so bili še njuni trije otroci. Lovsko puško z daljnogledom so našli pozneje ob bližnjem potoku.

Ulčnik je Penavo spoznal po svojem očetu, ki je imel prav tako kot Penava doma žago. Penavo naj bi skušal nagovoriti k nečednim poslom, in ker ga je ta zavrnil, naj bi ga umoril. V preiskavi je Penič povedal, da naj bi mu Ulčnik potem, ko mu je omenil umor v Bosni in Hercegovini, dejal, da zaradi tega človeka nikoli ne bo bogat in da ga je ustrelil zaradi propadlega posla. Lani, ko je pričal dvanajst let po dogodku in pogovoru z Ulčnikom, se tega ni več spomnil.

Skoraj ničesar več se ne spominja tudi Peničev polbrat Božjak. Dejal je, da so z bratom in Ulčnikom šli večkrat na pijačo na Hrvaško. Rekel je, da mu brat nikoli ni govoril, kaj naj bi mu Ulčnik povedal, da je sicer prav od brata slišal za umor, vendar šele pozneje. Danes se spominja še zelo malo, med drugim to, da je imel Ulčnik težave z drogami. To je sicer povedal že v preiskavi, se pa danes ne spominja več, ali je imel Ulčnik orožje, v preiskavi je namreč povedal, da je že leta 2003 z orožjem grozil tudi domačim in bil potem hospitaliziran v psihiatrični bolnišnici.

Sojenje se bo nadaljevalo aprila.