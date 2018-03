Domžalski policist preprečil rop banke

V prostem času je opazil sumljivo ravnanje roparja in ga, potem ko ga je ta napadel, zadržal do prihoda policijske patrulje.

Domžale – Potem ko je prejšnji teden ljubljanski policist v prostem času prekrižal načrte roparju banke, se je v petek zvečer podobno izkazal tudi policist v Domžalah. V prostem času je opazil sumljivo ravnanje Ljubljančana in ga, potem ko ga je ta napadel, zadržal do prihoda policijske patrulje.

Domžalski policist je namreč v petek zvečer med sprehajanjem psa opazil moškega, ki se je skrival med vozili, oblečen je bil v temna oblačila, obraz pa je imel zakrit s kapuco. Ob srečanju z njim je sumljivi moški kraj zapustil, policist pa si je zaradi sumljivih okoliščin ogledal vozila ter okolico in pri tem v temnem delu sosednje ulice po krajšem času znova naletel na isto osebo, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Policist je nato moškega povprašal, ali koga išče ali potrebuje pomoč. Ta pa ga je nenadoma napadel in z udarcem lažje poškodoval. Policist se je ubranil, se izkazal s službeno izkaznico in ga do prihoda domžalskih policistov obvladal.



Prikrita radijska zveza

Policisti so pri Ljubljančanu našli prikrito radijsko zvezo, ki jo storilci med izvrševanjem kaznivih dejanj uporabljajo za medsebojno komunikacijo. Obravnavajo pa ga zaradi suma kaznivega dejanja proti javnemu redu in miru, saj je do prihoda policijske patrulje z uporabo sile proti policistu še večkrat poskušal pobegniti.

Moškega so policisti pred tem dogodkom že obravnavali zaradi tatvin. Na kranjski policijski upravi sicer tisti večer niso zabeležili kaznivih dejanj, vredne stvari pa so po dogodku lastniki pobrali iz svojih vozil.

Na PU Kranj pri tem občane pozivajo, naj bodo pozorni na sumljive osebe, ki s svojim obnašanjem, ravnanjem ali zadrževanjem na določenem kraju ali ob določenem času vzbujajo sum, da bodo storile ali so storile kaznivo dejanje. Prav tako naj bodo pozorni na ustavljena ali parkirana vozila, ki ne spadajo v njihovo okolje in se jim zdijo sumljiva, še svetujejo.