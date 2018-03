Dvojčica ubila sestro in ranila mater

Šp. B.

Maribor – V blokovskem naselju na Pobrežju se je zjutraj zgodila huda družinska tragedija, v kateri je življenje izgubila ena oseba.



Okoli sedme ure zjutraj so bili policisti obveščeni, da so v tragedijo vpletene tri ženske: 58-letna mati s svojima 38-letnima hčerama dvojčicama. Najprej ni bilo jasno, kaj se je za štirimi stenami dogajalo, zdaj pa so policisti potrdili, da je ena od sester drugo smrtno poškodovala, mater, ki ni v smrtni nevarnosti, pa ranila. Motiv, zakaj se je 38-letnica, ki je zdaj v priporu, odločila za tako krvoločen obračun, še ni znan.



Mediji so sicer sprva poročali, da je z nožem morila mati, kasneje pa, da je morila ena od dvojčic.

Po poročanju Večera je sosed Bojan Emeršič na hodniku srečal močno okrvavljeno hčerko, ki mu je povedala, da v stanovanju poteka še obračun med sestro in materjo. Emeršič je poklical mater, naj pride ven, in vstopil v stanovanje, kjer je videl, da se prerivata. Mater mu je uspelo potegniti iz stanovanja, od koder ji je pomagal priti do pritličja, medtem pa je poklical na pomoč reševalce in policiste, pojasnjuje sosed. Ob prihodu reševalcev je bilo za sestro dvojčico že prepozno, saj je podlegla poškodbam, 58-letno mater pa so prepeljali v UKC Maribor.