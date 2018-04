Dve leti zapora za rop srečneža iz igralnice

Ljubljana – »Samo zaporna kazen vas bo prisilila v razmislek o vašem ravnanju,« je dejala sodnica Špela Koleta ob izreku kazni Ajdinu Hadžiću, ki je skupaj z Asmirjem Šakanovićem novembra lani izvedel spektakularen oborožen rop. Srečneža, ki je v kazinoju priigral denar, sta opazovala in ga kasneje s pištolo in streljanjem okradla.



Novembra lani je takrat 18-letni Ajdin Hadžić nagovoril 22-letnega Asmirja Šakanovića, da bi oropala katerega od dobitnikov denarja v igralnici. Zato je Asmir Šakanović 7. novembra lani stopil v Casino Rio v ljubljanskem BTC, kjer je spremljal in opazoval S. D., ki je priigral dobitek v višini 1700 evrov. O tem, kaj se dogaja v igralnici, je Šakanović sporočil Hadžiću, ki je čakal pred njo. Ko se je srečni dobitnik okoli 23.45 odpravil k svojemu avtomobilu, citroënu berlingu, sta v oper corso sedla tudi Škananović in Hadžić ter sledila S. D. Avto je vozil Šakanović, saj mu je Hadžić obljubil, da mu bo dal 1000 evrov, če bosta sledila berlingu.



Ko je S. D. čez kakšnih deset minut prispel na domače dvorišče v mestno četrt Polje in parkiral, je k avtu pristopil 18-letnik. V zadnji del berlinga oziroma v šipo zadnjega dela vozila je izstrelil najmanj en naboj. Pištolo je potem usmeril v glavo moškega in najmanj trikrat zahteval denar. S. D. mu je izročil denarnico z 2350 evri, bančno kartico in dovoljenjem za prebivanje tujca v Sloveniji.



Ajdin Hadžić je potem še dvakrat ustrelil proti zadnjemu delu berlinga in s tem poškodoval še sosednji avto znamke Ford Mondeo. Nato je stekel do kakšnih 40 metrov oddaljene corse, sedel vanjo, Asmir Šakanović pa ju je odpeljal. Naslednjega dne sta si plen razdelila, tako da je Ajdin Hadžić Asmirju Šakanoviću izročil 500 evrov, razliko pa je obdržal. Kmalu ju je policija našla in privedla k preiskovalnemu sodniku, ki je 18-letnika poslal v pripor, njegovega štiri leta starejšega pomagača pa so izpustili.



Potem ko sta bila obtožena kaznivega dejanja ropa v sostorilstvu, je Asmir Šakanović s tožilstvom sklenil dogovor za pogojno kazen. Sodnica Špela Koleta dogovora ne odobrava, saj, je opozorila ob izreku kazni, je za tovrstno kaznivo dejanje zagrožena kazen od enega do deset let zapora. »Vaša vloga ni bila tako majhna,« je Šakanoviću dejala sodnica, ki je opozorila, da je opazoval oškodovanca, ki je priigral denar, informacijo o tem posredoval Hadžiću, mu povedal, kje se oškodovanec giblje, mu sledil z avtomobilom in potem tudi dobil svoj delež denarja.



Kazenska sankcija, za katero sta se dogovorila obtoženi in tožilstvo, je po sodničinem mnenju napačna. Vendar je kljub vsemu razglasila sodbo, po kateri je Šakanović obsojen na pogojno kazen enega leta zapora z varstvenim nadzorstvom za obdobje treh let in denarno kaznijo 300 evrov. Prav tako je del kazni prepoved druženja z Ajdinom Hadžićem.



Za drugoobtoženega Ajdina Hadžića pa je sodišče odredilo zaporno kazen dveh let, pri tem je v to vštet pripor, ki je bil odrejen 16. novembra lani. Oba oškodovanca sta se na dejanje pripravila, je izpostavila sodnica, s tem, da je bil Hadžić pobudnik, ki je tudi pristopil do oškodovanca, streljal je s pištolo in je naslednjega dne sostorilcu izročil denar. Ker tudi po mnenju izvedenke, ki je pričala med procesom, obstaja nevarnost, da se bo Ajdin Hadžić v prihodnosti nasilno vedel, je kazen primerna, je pojasnila sodnica.



Je pa med olajševalne okoliščine navedla to, da je obsojeni mlajši polnoletnik, ki do zdaj ni bil obsojen, oškodovancu se je opravičil, škodo je poplačal in ima aspergerjev sindrom.



Oteževalni okoliščini pa so bili teža in način storitve kaznivega dejanja ter da je usmeril pištolo v oškodovanca. Obsojeni je od decembra lani zaposlen pri očetu, vendar je bil v času kaznivega dejanja brezposeln, kar pomeni, da nima delovnih navad in je zaposlitev le formalnost. »Zapor izkoristite in končajte šolo ter razmislite o svojem ravnanju,« je dejala sodnica.