Moški umrl v požaru na Dergančevi ulici

L. Z.

Danes okoli 18. ure so bili policisti Policijske uprave Ljubljana obveščeni o požaru v stanovanju na Dergančevi ulici v Ljubljani. Posredovali so gasilci, ki so požar pogasili in policisti, ki so zavarovali kraj požara.



Po do zdaj zbranih obvestilih je menda zagorelo v dnevni sobi stanovanja v drugem nadstropju stanovanjskega bloka, kjer je zgorelo pohištvo (sedežna). Policisti so v stanovanju našli mrtvega 59-letnega moškega.



Ogled kraja in zbiranje obvestil še vedno poteka, tako da bo več znanega

jutri. Po dosedanjih informacijah ni bil poškodovan nihče drug, prav tako ni potrjeno, da bi prišlo do eksplozije.