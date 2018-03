Fišer zadovoljen, da je kazenski postopek zoper njega končan

L. Z., STA

Ljubljana - Nekdanji generalni državni tožilec Zvonko Fišer je v odzivu na odločitev Višjega sodišča v Ljubljani, s katero je to ugotovilo zastaranje očitkov, da je pri imenovanju Boštjana Škrleca zlorabil položaj, izrazil veselje, da »je ta dolgotrajni, nepotrebni in politično motivirani kazenski postopek končan«.



Višje sodišče je namreč pri odločanju o pritožbi tožilstva na sodbi, s katerima je Okrajno sodišče v Novem mestu nekdanjega pravosodnega ministra Aleša Zalarja in Fišerja oprostilo očitkov o zlorabi položaja, ugotovilo zastaranje zadev.



Ponosen, da je bilo tako



Fišer je prepričan, da se je z oprostilno sodbo prvostopenjskega sodišča, ki jo je višje sodišče spremenilo tako, da je obtožbe zaradi zastaranja zavrglo, izkazala neutemeljenost obtožnega akta. Prepričan je, da v kolikor ne bi prišlo do zastaranja, »bi se na vseh stopnjah izkazala absurdnost politično motiviranih obtožb«.



Še enkrat je zagotovil, da pri izbiri Škrleca za generalnega direktorja vrhovnega državnega tožilstva »ni bilo nobene zlorabe in da je bil izbran kandidat, ki je bil v najboljšem interesu tožilstva«. »Tožilska organizacija je v času, ko sem jo vodil, delala zakonito, strokovno, zavzeto in uspešno, predvsem pa tako, kot je tožilstvu in tožilcem v čast. Ponosen sem, da je bilo tako,« je zapisal za STA.

Tožilce je svaril pred takšnimi pastmi

Prepričan je, da je šlo v procesu proti njemu za politični poskus destabilizacije tožilstva. S takšnimi poskusi je treba po njegovem vedno računati, a se jim morajo tožilci tudi znati upreti. »Samo upam lahko, da bo ta proces, ko sta bila kazensko pravo in tožilstvo zlorabljena za politično obračunavanje, nauk, da je treba delovati neodvisno in ne popuščati pritiskom in zahtevam politike. Vselej sem svaril tožilce pred takšnimi pastmi in želim si, da bi, vsem pritiskom navkljub, znali in zmogli obdržati samostojnost. Neodvisnost, strokovni pogum in integriteta je vse, kar tožilci imamo in to bo še kako potreboval tudi organ pregona jutrišnjega dne.«



Fišerja je Okrajno sodišče v Novem mestu 18. decembra lani na prvi stopnji oprostilo očitkov o zlorabi položaja pri imenovanju Škrleca na mesto generalnega direktorja vrhovnega državnega tožilstva tik pred nastopom nove vlade leta 2012, nekaj tednov pozneje pa še Zalarja. Na odločitev se je tožilstvo pritožilo na višje sodišče, ki pa je zdaj ugotovilo zastaranje zadeve.