Gasilci iz narasle reke rešili osebo

Po ugotovitvah policije je ženski med sprehodom s psom spodrsnilo in je padla v naraslo Kamniško Bistrico.

Be. B., STA

Kamnik − Gasilci, policisti in domačini so zjutraj okoli 9. ure iz narasle Kamniške Bistrice v kraju Stranje nedaleč od Kamnika rešili eno osebo. Po ugotovitvah policije, je ženski med sprehodom s psom spodrsnilo in je padla v reko.

Po poročanju spletnega portala Kamnik.info je menda po neuradnih informacijah močan tok zaradi padavin narasle Kamniške Bistrice osebo odnesel s seboj. Ta naj bi se uspela ujeti za večjo skalo sredi reke, kjer je začela kričati na pomoč. Kot piše portal, jo je slišal bližnji sosed, ki je k reki odšel najprej sam, nato pa na pomoč poklical gasilce in reševalce. Gasilci so se spustili v reko in s pomočjo lestve ter vrvi žensko varno povlekli na suho.

Reševalci so jo zaradi suma podhladitve odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, v vodi je bila namreč okrog 20 minut.

Psa so policisti našli in predali svojcem, so še pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.