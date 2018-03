Guvernerju Jazbecu grozili prek SMS-sporočil

Ba. Pa.

Ljubljana – Boštjan Jazbec, trenutno še guverner Banke Slovenije (BS), je včeraj zvečer na policijo prijavil kaznivo dejanje grožnje. Kot so sporočili iz BS, je guverner na službeni prenosni telefon prek SMS-sporočil prejel več groženj, zadnjo danes ponoči, o kateri je policijo dodatno obvestil.

»Neznani pošiljatelj med drugim grozi otrokom guvernerja. Zaradi teh okoliščin bo guverner zaprosil za policijsko zaščito, do katere je upravičen po uredbi o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija,« so še zapisali v BS.

»Grožnje so nedopustne,« je zgrožen Jazbec.

»Od izvedbe sanacije bank v letih 2013/14 sem deležen medijskega linča, pozive k linču so mediji nekritično objavljali v pismih bralcev. V enem od njih je avtor, član ene od civilnih iniciativ imetnikov izbrisanih delnic oz. podrejenih obveznic bank, posameznikom, ki smo sodelovali pri sanaciji, zagrozil, da nas bo v primeru, če pristojni organi ne bodo speljali postopkov zoper nas, 'ljudstvo pri naslednjem uporu linčalo'. Verbalnih napadov sem bil v zadnjih letih deležen tudi od mimoidočih na cesti. O storilcih nočem ugibati. Si pa upam trditi, da sem trn v peti zlasti vsem, ki so s sanacijo izgubili denar. Zato ponavljam: bančna sanacija leta 2013 je bila potrebna zaradi nepravočasnega in napačnega odziva vlad v letih 2008–2012, zlasti ker niso upoštevale pozivov k nujnim dokapitalizacijam največjih državnih bank,« dodaja odhajajoči guverner.