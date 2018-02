Izplen dramatične akcije je bil skromen

V hišnih preiskavah v romskih zaselkih Beltinci in Dokležovju so našli več kosov orožja in manjšo količino droge.

Beltinci - Soboški policisti, ki so se jim pridružili tudi pripadniki posebne policijske enote, so danes zjutraj opravili več hišnih preiskav v romskih zaselkih v Beltincih in Dokležovju. Iskali naj bi prepovedano orožje in mamila, vendar je bil izplen dramatične akcije bolj skromen.

Kot smo izvedeli, so našli samo en kos strelnega orožja, in sicer pištolo, vendar morajo še ugotoviti, ali je sploh pravo strelno orožje. Poleg tega so odkrili tri oziroma štiri kose hladnega orožja, kot so teleskopske palice in nož. Našli so tudi manjšo količino prepovedane droge, so danes sporočili s policijske uprave Murska Sobota.

Preiskave je policija opravila na podlagi sodne odredbe, ni pa znano, na temelju kakšnih podatkov ali prijav je sodišče ukrepalo. Akcija je v obe naselji prinesla precej nemira in negodovanja, kot je videti iz poročila policijske uprave, pa tudi groženj policistom. Zato napovedujejo kazenske ovadbe zoper tiste, ki so grozili, medtem ko bodo zaradi najdenih prepovedanih predmetov stekli zgolj prekrškovni postopki.

Pritožbe zaradi hrupa in vedenja Romov

To, da je policijska preiskava rodila malo uspeha, pa ne pomeni, da so v Beltincih in Dokležovju odnosi med večinskim prebivalstvom in Romi idilični: predvsem v Beltincih, kjer v zaselku živi kakšnih 70 Romov, se ljudje vse pogosteje pritožujejo zaradi hrupa in neprimernega obnašanja tamkajšnjih Romov, občasno se dogajajo tudi fizični napadi.

Po besedah beltinškega župana Milana Kermana k težavam največ prispevajo brezposelnost, nesoglasja med samimi Romi oziroma med tistimi iz Beltincev in onimi iz Dokležovja, prav tako je problematično priseljevanje Romov iz držav nekdanje Jugoslavije. »Iščemo rešitve, dogovarjamo se z uradom za narodnosti, pristojnimi ministrstvi, policijo, centri za socialno delo in drugimi. Morda bi morali bolje poskrbeti tudi za njihova bivališča. Infrastrukturo smo jim sicer zgradili, brezplačno lahko bivajo na občinskem zemljišču, so pa romske družine v veliki prostorski stiski, in morda tudi to pripomore k pogostejšim izbruhom agresivnosti in drugim težavam,« pravi župan.