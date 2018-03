Iščejo ambasadorje varne vožnje

Vransko – Avto-moto zveza Slovenije je lani prvič izbrala najboljšega mladega voznika. Na lanski izbor se je prijavilo 1500 mladih, ki so jih navdušili s svojim znanjem, najboljši pa so postali ambasadorji varne vožnje in kulture na cesti. Izbor ponavljajo tudi letos, mladi do vključno 24. leta se nanj lahko prijavijo do konca aprila.



Število prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi mladi od 18. do 24. leta, upada. Lani je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 3500 mladih te starostne skupine, kar je 300 manj kot leto prej. Prav tako se je znatno znižalo število mrtvih v tej skupini, lani jih je v prometnih nesrečah umrlo 10, predlani kar 19. Med vsemi udeleženci prometnih nesreč mladi med 18. in 24. letom predstavljajo 12-odstotni delež. Kot je povedal Matjaž Leskovar iz Sektorja prometne policije, je pereč problem še vedno vožnja pod vplivom alkohola.



Leskovar dodaja, da opažajo rast števila prometnih nesreč v skupini od 24. do 34. let, v katerih so predstavniki te starostne skupine povzročitelji nesreč: »Ko je mimo čas sedmih kazenskih točk, popustijo zavore.« Mladi vozniki do 24. leta niso slabi vozniki, pa razlaga vodja šole vožnje in inštruktor varne vožnje AMZS Manuel Pungertnik: »Tehnika vožnje jim sploh ne povzroča težav, pozabimo na parkiranje in bolj specifične stvari. Manjkajo jim izkušnje. Tako ne moremo pri njih govoriti o predvidevanju, ki ga pridobimo z izkušnjami. Tu pa jim žal še primanjkuje kilometrov.«



Iskanje najboljšega



Najboljši za volanom ni le tisti, ki vse popolno odpelje na poligonu varne vožnje, poudarja Pungertnik: »Iščemo še vse ostalo. Torej kulturo vožnje, empatijo. Ti mladi bodo ustvarjali kulturo in reševalne pasove na naših cestah. Tudi zato smo se odločili predvsem za mlade.«



Prvi del izbora bodo tako kot lani najprej opravili s spletnim vprašalnikom, ki vključuje poznavanje cestnoprometnih predpisov, prve pomoči, avtomobilizma in avtomobila. Najboljših sto bo AMZS povabila na polfinale oziroma kvalifikacije, finale najboljših desetih bo 24. maja. Prav vsi finalisti bodo mladi ambasadorji varne vožnje. David Sekirnik, lani tretjeuvrščeni, pravi, da je to velika odgovornost: »Imam na vesti, da sem bil finalist izbora. To namreč želim upravičiti. Sam pri mladih opažam, da se ne zavedajo, kaj se lahko zgodi ob manj kot 100-odstotni zbranosti, torej pri neprilagojeni hitrosti, vožnji pod vplivom alkohola, pri uporabi telefona.«



Zdaj opozarja na varno vožnjo tako prijatelje, znance kot tudi domače. Je pravi ambasador, čeprav ga je v prijavo vlekla predvsem radovednost: »Želel sem preveriti, kaj znam, zanimalo me je, kako bo sploh videti. Če se že nekam prijaviš, te pa žene, da dosežeš čim boljši rezultat.« Težji kot naloge je bil stres: »Najtežje se je bilo umiriti, zbrati, odmisliti pritisk. Na koncu je tistemu, ki se je najbolj znal umiriti, sprostiti, skoncentrirati, zbrati, tako kot na cesti, šlo najbolje.« Ni se še odločil, ali se bo letos spet prijavil, ne skriva namreč želje, da bi zmagal in se leto dni vozil brezplačno z novim avtomobilom.



Preveč zahtevni



Med nalogami na izboru je tudi prva pomoč. Član glavnega odbora Rdečega križa Slovenije Alojz Kovačič je z mladimi zadovoljen: »Njihovo znanje je na visoki ravni, predvsem tistih, ki so v ekipah prve pomoči. Si pa v RKS že leta prizadevamo, da bi za voznike po vsakih petih letih uvedli dodatna usposabljanja.«



Pungertnik meni, da bodo s preventivnimi aktivnostmi sčasoma prišli na usposabljanja tudi starejši. Je pa dodal, da smo do mladih voznikov velikokrat preveč zahtevni: »Tudi avtomobilom na šoli vožnje hupamo, pa vidimo, da se za volanom šele učijo voziti. Z izborom Najboljši za volanom dajemo mladim priložnost, da pokažejo, kaj znajo in zmorejo.« Posebej je na izbor pozval dekleta: »Naj ovržejo stereotip in dokažejo, da so zelo dobre voznice.«