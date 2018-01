Jadralni padalec pristal na strehi bloka

L. Z., STA

Hrastnik – S Kala je v soboto popoldne vzletel jadralni padalec, ob letenju nad Hrastnikom pa zaradi močnega vetra ni mogel pristati na Brnici. Zato je poskušal leteti do stadiona, a je zaradi močnega vrtinca izgubil veliko višine in končal na strehi stanovanjskega bloka. Pri tem se ni telesno poškodoval, je pa povzročil gmotno škodo.



Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je padalec ob pristanku na strehi stanovanjskega bloka poškodoval okoli dva kvadratna metra strešnikov in s tem povzročil za približno 300 evrov škode. Gasilci so rešili padalca, začasno sanirali poškodovano streho in odstranili padalo iz električnih kablov.