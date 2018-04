Spor zaradi denarja in marihuane  se je končal krvavo

Ljubljana - Ponedeljkov krvavi obračun pred enim od gostinskih lokalov v Igriški ulici v Ljubljani je bil posledica spora in nerazčiščenih poslov med osumljenim 21-letnim napadalcem in 18-letnikom, ki so mu rešili življenje v kliničnem centru.

Kot smo že poročali, so policijo v ponedeljek okoli 14.30 obvestili, da se je v gostinski lokal v Igriški ulici zatekel moški, ki je bil zaboden. Tja je odhitelo več policijskih patrulj in ekipa nujne medicinske pomoči. Zabodenega 18-letnega fanta so oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v klinični center. Njegovo zdravstveno stanje je bilo nekaj časa precej resno, vendar zdaj ni več v smrtni nevarnosti.

Nož zakopali v Mostecu

Policija je danes razkrila nekaj podrobnosti, ki so jih začeli zbirati takoj po prijavi obvestila. Na kraju dogodka osumljenca ni bilo več, so mu pa - tako kot njegovim prijateljem, ki so bili navzoči pri napadu - precej hitro prišli na sled. Najprej so na območju Ljubljane našli iskano vozilo, s katerim je na kraj kaznivega dejanja prišel osumljeni, v bližini pa izsledili še 21-letnega domnevnega napadalca in njegove prijatelje.

Po prvih ugotovitvah kriminalistov se je dvojica že pred časom zapletla v spor. »Znano je, da se je osumljenec z osebnim avtomobilom pripeljal v center mesta oziroma v bližino Igriške ulice skupaj z dvema prijateljema. Na Igriško je prišel zaradi dogovora s prijateljem, ki je že bil v enem od tamkajšnjih gostinskih lokalov in je v bližini pred lokalom opazil oškodovanca. Ta mu je namreč pred kakšnimi 14 dnevi po predhodnih grožnjah odtujil manjšo količino denarja in marihuano. V zvezi s tem obravnavamo tudi sum kaznivega dejanja ropa,« je pojasnil Valter Zrinski, vodja sektorja kriminalistične policije pri ljubljanski policijski upravi.



Oškodovani 18-letnik je 21-letniku pred 14 dnevi na podlagi predhodnih groženj odtujil manjšo količino denarja in marihuano. Foto: Tilen Rotovnik

Ko je osumljenec prišel do gostinskega lokala, ga je prijatelj opozoril na oškodovanca, osumljenec pa je stopil do njega in ga fizično napadel, tako da je padel. Fizično obračunavanje se je nadaljevalo. Njuno vpitje je slišal eden od prijateljev, s katerima se je pripeljal osumljenec, in iz avta prinesel nož. Z njim je osumljenec zabodel oškodovanca v prsi in ga poškodoval še po roki. Poškodbe so bile hude, 18-letnik je bil celo v smrtni nevarnosti.

Po dejanju so se osumljenec in njegovi trije prijatelji odpeljali, med begom pa skrili nož v gozdu na območju Mosteca. Tega so kriminalisti pozneje našli, zavarovali in zasegli. Brez dvoma bo eden pomembnejših dokazov v nadaljnjem postopku.

Stari znanec policije

Med aretacijo si je eden od osumljenčevih prijateljev nakopal še kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, saj se je aretaciji aktivno uprl.

Ogled kraja kaznivega dejanja je vodila dežurna preiskovalna sodnica okrožnega sodišča v Ljubljani ob navzočnosti dežurne tožilke. Osumljenec se je danes z bremenom kazenske ovadbe zaradi poskusa uboja znašel pred preiskovalnim sodnikom, ta je po zaslišanju zanj odredil pripor. Na policiji so razkrili še, da so 21-letnika že večkrat obravnavali zaradi nasilnih kaznivih dejanj.

Kriminalistična preiskava sicer še ni končana, policisti in kriminalisti nadaljujejo zbiranje informacij, saj nameravajo raziskati tudi vlogo in odgovornost trojice osumljenčevih prijateljev. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo z dopolnitvijo kazenske ovadbe.