Zaradi streljanja v Pržanu bo v zaporu 14 let in pol

Ljubljana – Bojan Kajfež, ki je pred skoraj natanko letom dni osemkrat ustrelil v najemnico lokala v Pržanu Petro Kramberger, je po mnenju senata ljubljanskega okrožnega sodišča storil kaznivo dejanje uboja in ne umora, zato bo za zapahi bistveno manj časa od predloga tožilstva, in sicer 14 let in pol.

Da je prav Kajfež 17. aprila lani v Klubu Pržan osemkrat ustrelil proti Petri Kramberger, ki je nato zaradi poškodb v predelu trebuha in prsnega koša umrla, ni bilo sporno, saj tega ni zanikal. Senat pod predsedstvom sodnika Marka Češnovarja se je ukvarjal predvsem s pravno kvalifikacijo kaznivega dejanja. Da je šlo za umor, je trdil tožilec Marko Godec in za obtoženca, ki naj bi dejanje storil iz nizkotnih nagibov, saj naj bi oškodovanki življenje vzel iz maščevanja, zahteval 22 let zapora. A je senat odločil, da je šlo za uboj.

O umoru govorimo, ko nekdo drugemu vzame življenje na grozovit ali zahrbten način, iz koristoljubja, brezobzirnega maščevanja ali iz kakšnih drugih nizkotnih nagibov (in še nekaterih drugih razlogov). Po sodnikovih besedah samo maščevanje ne more biti nizkoten nagib in razlog, da se nekoga obsodi za umor, saj zakonodajalec sicer ne bi posebej navedel brezobzirnega maščevanja. Toda tožilec Godec je po izreku sodbe dejal, da je bila ustna utemeljitev pomanjkljiva in da bo počakal na pisno sodbo, hkrati pa napovedal, da se bo nanjo pritožil. To bo storil tudi zagovornik Marko Makuc.

Dolg je obstajal, o tem ni dvoma

Sodnik je sicer med drugim pojasnil, da ni dvoma, da je Krambergerjeva Kajfežu res dolgovala denar. Ali ga je bilo 25.000 evrov ali manj, ni povsem jasno, saj se glede tega razlikujejo tudi izpovedi prič. Dvomljivo pa je, ali je Kajfež dejanje res storil le zaradi dolga, saj bi lahko šlo za splet več dejavnikov. Krambergerjevo in odnos z njo, čeprav nista bila intimna, je namreč dojemal kot zelo pomemben. Naključno sta se spoznala v lokalu, in ko mu je po ženini smrti pomagala - po njegovih besedah mu je rešila življenje, da se ni do smrti zapil - se je nanjo zelo navezal in jo idealiziral, to je razvidno tudi iz izvedenskega mnenja klinične psihologinje. Ko pa je pokazala svoj pravi obraz, se začela družiti z ljudmi, ki mu niso bili všeč, in početi stvari, ki jih ni odobraval - veliko naj bi popivala in posegala tudi po prepovedanih substancah - se je odnos med njima skrhal. Seveda je bila težava tudi v tem, da je bil s Krambergerjevo povezan poslovno in da je v lokal vložil lastna sredstva in postal nekakšen tihi partner. V njem je tako naraščal bes in privedel do tragedije.

Po mnenju sodišča je bilo dokazano, da se je Kajfež pred tem zaradi nekaterih dogodkov bal za lastno varnost, vendar ni dokazov, da so bili s temi dogodki povezani Krambergerjeva ali njeni znanci. Kajfež je povedal, da sta bila s Krambergerjevo dogovorjena, da mu bo vrnila izposojeni denar, on pa bo lokal prepustil njej in se umaknil iz posla. Nato se mu je menda začela posmehovati, ga ignorirati in mu govoriti, da denarja ne bo nikoli videl. To pa še ni bilo vse. Enkrat, ko naj bi bila Krambergerjeva na Ptuju, se je po delu v lokalu z motorjem peljal domov, ko je zagledal njen avtomobil, parkiran ob cesti. Ko se je peljal mimo, je slišal dva strela, kasneje pa še enega in krogla ga je zadela v nogo. Strelca ni videl. Tudi sicer naj bi ga obiskovali neznanci in mu grozili, zaradi česar si je za lastno varnost celo priskrbel nekdanjega policijskega psa. A kot je poudaril sodnik, je jasno tudi, da se je obtoženega bala Krambergerjeva.

Sodnik tako ni verjel, da se je zaradi teh dogodkov Kajfež znašel v brezizhodni situaciji in se tistega dne odločil za to skrajno potezo. Dejanje je načrtoval, saj je že dopoldan nekaterim govoril, da Petre ne bo več, on pa bo šel v zapor. Poleg tega je po dejanju razlagal, da je Petra dobila, kar je zaslužila in da je uničila veliko družin.

Lokal je bil poln gostov

Kajfežu so za uboj naložili 12 let in pol zapora, še dve leti in pol pa, ker je streljal v lokalu, polnem gostov, tam je bilo namreč od 20 do 30 ljudi, tudi majhni otroci. Ena od krogel je tako recimo zadela torbico, ki jo je imela gostja na stolu, pred tem pa je tam sedel njen otrok. Kajfež je sicer zatrdil, da je počakal, da so otroci odšli v drug prostor, a kot izkušen strelec se je po mnenju senata zavedal, da se krogla lahko odbije od predmeta, pa še vedno ohrani silo, pa tudi, da lahko tarčo zgreši. Poleg tega ni prenehal streljati niti, ko je bila Krambergerjeva že v naročju svoje prijateljice.

Ne glede na to, kar je Krambergerjeva pred tem storila, ni imel Kajfež nobene pravice »igrati boga«, je sodnik uporabil besede te prijateljice. Za oteževalno okoliščino je senat poleg tega, da ni pokazal obžalovanja, štel tudi to, da je s svojim dejanjem vzel mater otrokoma, ki sta bila takrat stara sedem in enajst let in ju je pred tem celo sam večkrat pazil.