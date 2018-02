Ljubljana – Koroška dečka ostajata pri rejnikih. Upravno sodišče v Mariboru je namreč prejšnji teden zavrnilo tožbo, ki jo je Marija Otorepec vložila proti Republiki Sloveniji, ker ji ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve aprila 2016 ni dalo dovoljenja za opravljanje rejniške dejavnosti.

Po več kot enem letu in pol od vložitve tožbe je upravno sodišče pritrdilo pristojnemu ministrstvu, ki je babici koroških dečkov zavrnilo vlogo za pridobitev dovoljenja za izvajanje rejništva, ker to ne bi bilo v največjo korist otrok. Tako je odločilo po dveh glavnih obravnavah, listin upravnega in sodnega spisa ter ob upoštevanju treh izvedeniških mnenj – enega, ki je bil postavljen prav za ta postopek, in dveh, ki sta bili izdelani za že druge postopke.



Sodišče je precej podrobno, z opisi značilnosti otrok in tožnice, razložilo, zakaj se je tako odločilo, med drugim je navedlo, da se strinja z oceno izvedenca, »da ne bi zmogla dolgoročno uspešno opravljati vzgojnega poslanstva«.



Po razsodbah upravnega in vrhovnega sodišča, ko je Otorepčeva tožila Center za socialno delo Velenje in pri katerih sta obe instanci leta 2016 ugotovili kršitve v postopku in to, da je nezakonito posegla v pravico tožnice do družinskega življenja zato, ker je bilo sporno dejanje izvršeno pred odločitvijo pristojnega ministrstva o vlogi tožnice za dovoljenje za opravljanje rejništva za mladoletna otroka, njuna vnuka, je tokrat sodišče vsebinsko ugotavljalo o največji koristi otrok.



Sodba še ni pravnomočna. »Z odločitvijo niti babica niti sam ne soglašam. Ima tako formalne kot vsebinske napake. V 15 dneh bomo vložili pritožbo na vrhovno sodišče in upam, da na njegovo odločitev ne bomo čakali tako dolgo,« je napovedal Velimir Cugmas, odvetnik Marije Otorepec. Obrnila sta se tudi na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu, ki je zadevo sprejelo v obravnavo, dodeljen ji je bil tudi prioritetni vrstni red.

