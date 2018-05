Lastniku kovčka 38 mesecev zapora

Krško – Če bi obveljal predlog tožilke Mateje Roguljič, bi moral Žarko Krišto v zapor za štiri­ leta in šest mesecev, po prestani kazni pa bi ga še za pet let izgnali iz države. Sodišče se je odločilo za milejšo kazen in tudi kazni izgona mu ni izreklo.



Rdeč kovček brez lastnika, ki so ga pred petimi leti med pregledom avtobusa na mednarodnem mejnem prehodu Obrežje vzeli pod drobnogled policisti in v njem našli devet pištol, dve puški kalašnikov, protipehotno mino in naboje, je pripadal potniku Žarku Krištu, je ugotovilo sodišče. Obtoženi je namreč ves čas trdil, da kovček ni njegov in da o orožju ne ve ničesar. Hkrati je dopustil možnost, da so sledi na vojaškem orožju njegove. Med največjimi spopadi na območju nekdanje Jugoslavije je bil namreč v vojski, v interventni skupini, v kateri je odvzemal orožje mrtvim vojakom. Zato ni presenetljivo, da so na kakšnem kosu vojaškega orožja ostale njegove sledi. Vendar so bile Krištove sledi tudi na kartici, ki je bila nalepljena na ročaju rdečega kovčka.



Obtoženi in kovček sta se vkrcala v Zenici



Žarko Krišto, ki z družino živi v Nemčiji, ima pa hrvaško in bosansko državljanstvo, se je vkrcal na avtobus, ki vozi na relaciji Zenica–Rotterdam, v Zenici, prav tam se je znašel na avtobusu tudi rdeč kovček, o katerem je Krišto zatrdil, da ni njegov. Obtoženi je bil stalni potnik na tem avtobusu, 15 let je potoval na omenjeni relaciji, in to dvakrat tedensko, saj se je ukvarjal s prodajo avtomobilov. A nikoli si ni upal dati v prtljago niti dveh zavitkov cigaret, kaj šele kaj drugega, je dejal Krišto, ki je bil tudi tokrat na poti po avtomobil, a bo očitno morala stranka tri leta počakati na kupčijo.



Krišta, ki so ga v Bosni in Hercegovini zaradi preprodaje drog in orožja že obravnavali v okviru velike mednarodne akcije Obrežje, so slovenski policisti najprej izpustili, ko pa so bile naknadno na torbi in orožju najdene njegove sledi, so ga začeli iskati, a je izginil neznano kam. Za njim so razpisali evropski nalog za prijetje in ga šele lani jeseni prijeli v Nemčiji ter privedli v Slovenijo.